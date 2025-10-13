Oviratlon ni bil ovira za podpis pogodbe

Generalni direktor policije Damjan Petrič je podpisal pogodbo z italijansko družbo Leonardo, ki jo je zastopal Claudio Vinetti, o nakupu dveh helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Notranji minister Boštjan Poklukar je proces, ki je vodil do sem, primerjal z oviratlonom, zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel pa je dogodek označila za zgodovinskega, saj je to sploh prvič, da se kupuje helikopterje, ki bodo namenjeni izključno reševanju življenj.

Kot je še izpostavila ministrica, je to samo samo eden od korakov v smeri izboljšanja pogojev delovanja nujne medicinske pomoči – naštela je še vzpostavitev javnega zavoda za nujno medicinsko pomoč, katerega del bodo tudi letalske operacije zdravstva, plačilo storitev v urgentnih centrih po realizaciji, vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo razbremenili urgentne centre, ter specializacije urgentnih stanj za diplomirane zdravstvenike iz sistema nujne medicinske pomoči, s čimer želijo razbremeniti zdravnike.

37 milijonov evrov z DDV znaša pogodba s podjetjem Leonardo, ki vključuje tudi vzdrževanje.

Sistem, ki ga vzpostavljajo, pa je tudi po besedah generalnega direktorja policije dokaz, da se kot država znamo organizirati, ko gre za zdravje in življenje naših ljudi. Prvi helikopter naj bi dobili oktobra 2027, drugega pa februarja 2028 – do takrat pa bo potekalo urjenje dveh baz, in sicer na Brniku in v Mariboru. »Ti načrti že obstajajo,« je navedel prejšnji teden notranji minister in pojasnil, da je na Brniku predvidena adaptacija že obstoječih objektov, med tem ko bo v Mariboru potrebno objekte še zgraditi. Obeta pa si, da se bo vlada v nadaljevanju odločila še za širitev mreže in vzpostavitev tretje in četrte baze ...

Na vprašanje, ali lahko posel še ogrozijo morebitne nove revizije in postopki preverjanja javnega naročila, pa je notranji minister včeraj odgovoril, da ima pogodba protikorupcijsko klavzulo.

Kot je znano, se namreč že ves časa razpisa pojavljajo namigovanja, da je bil razpis prilagojen prav v korist družbe Leonardo, ki da jo – kot so pokazali posnetki, ki so nastali v času prejšnjega razpisa – preferirajo policijski piloti. Na ponovljeni razpis se je sicer prijavila še družba Airbus, a njihova ponudba ni v celoti ustrezal zahtevam naročila.