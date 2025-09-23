Dan po odkritju spominske table gorelo na Petričku

Petriček, nekoč priljubljeno zbirališče Celjanov, takoj po vojni pa kraj, kamor so odpeljali otroke staršev, ki so jih odpeljali na Teharje, od tam pa večino v Hudo jamo, je že dalj časa zapuščen. Včeraj so v bližini odkrili spominsko tablo z informacijami, kaj se je po vojni tu dogajalo z otroki s Petrička. Danes ponoči je objekt, ne tabla, zagorel.

»Na Petričku je izbruhnil požar na zapuščeni hiši. Ogled kraja požara še ni zaključen, zato vzrok zanj še ni znan,« je pojasnil Božidar Pezdevšek iz Policijske uprave Celje. Zgorelo je ostrešje.

Hiša je bila v katastrofalnem stanju že nekaj let. FOTO: Špela Kuralt

Danes so objekt in zemljišča last Petra Šaha, ki je vse odkupil od denacionalizacijskih upravičencev. Ti so dedovali po Ervinu Avgustu Petričku, njegova družina je bila lastnica posestva in gostilne. Ervin in njegova žena Emilija sta bila maja 1945 umorjena, posestvo je bilo nacionalizirano. Maja 1945 pa je gostilna postala neke vrste zastraženo otroško taborišče, kot v eni od knjig piše Tonček Kregar. Tam sta vladala vojaška red in disciplina, brutalno kaznovanje. Situacija se je delno izboljšala, ko so premestili upravnico z vzdevkom Črna vdova, je zapisano na spominski tabli.

Ponoči je na Petričku zgorelo ostrešje. FOTO: Špela Kuralt

Petriček je zadnja leta propadal. Kot je včeraj povedal celjski župan Matija Kovač, je pred kratkim stopil v stik z lastnikom: »To je bila njihova pobuda, ker bi si želeli tudi spremembo lastništva, ampak v tem trenutku težko govorimo o kakšni realizaciji, nekega skupnega jezika ali pogojev nismo našli.«