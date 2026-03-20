Po odpravi regulacije Mol občutno dvignil cene goriv

Ob današnji odpravi regulacije cen goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah sta trgovca z gorivi Petrol in Mol Ina zvišala cene na teh servisih. Cene pri Petrolu so višje za štiri cente, pri Molu pa kar za 28 in 36 centov na liter.

Kakor kažejo podatki spletne strani goriva.si, na katero se sklicuje STA, na Petrolovih servisih liter 95-oktanskega bencina stane 1,506 evra, liter dizla pa 1,568 evra. Pri obeh vrstah goriv to pomeni štiri cente višjo ceno od regulirane na servisih zunaj avtocest in hitrih cest, kjer bencin stane 1,466 evra, dizel pa 1,528 evra na liter.

Petrol je cene goriva dvignil za štiri cente na liter. FOTO: Leon Vidic

Drugi trgovec s servisi ob avtocestah, Mol Ina, je cene zvišal bolj opazno. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,749 evra, liter dizla pa 1,889 evra. To je 28,3 centa in 36,1 centa več od reguliranih cen.

Vlada je regulacijo cen goriva na servisih na avtocestah in hitrih cestah odpravila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Pričakuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti. Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka.

Takrat se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste ogljikovega dioksida obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv. Cena litra dizla se bo predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa se bo podražil 95-oktanski bencin.

Ob povečanem povpraševanju predvsem po dizlu in kurilnem olju se je vlada poleg tega v četrtek odločila sprostiti do 30 milijonov litrov dizelskega goriva iz državnih rezerv. Trgovci pa so se te dni odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizla in kurilnega olja uvedel le za posode, in sicer do 200 litrov na kupca, medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.