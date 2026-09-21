Petrol poziva k ukinitvi regulacije marž

Zaostrene geopolitične razmere in motnje na mednarodnih energetskih trgih močno vplivajo na cene in dobavljivost naftnih derivatov po vsej Evropi, so sporočili s Petrola. »Oskrba slovenskega trga je trenutno stabilna,« so zapisali in dodali, da si prizadevajo, da tako tudi ostane.

»Pri reguliranih gorivih znaša najvišja dovoljena bruto marža trgovca 11,5 centa na liter in je določena v fiksnem znesku. Če se cena goriva zviša, se bruto marža trgovca zaradi tega ne poveča,« so pojasnili. Poudarjajo, da teh 11,5 centa ni zaslužek trgovca temveč iz tega pokrivajo tudi stroške logistike, zalog, prodajne mreže, zaposlenih, energije, vzdrževanja, varnosti in drugi stroški poslovanja.

V Petrolu menijo, da se ta omejitev marže »ne prilagaja dovolj hitro in ne upošteva vseh dejanskih nabavnih stroškov, ki nastajajo pri zagotavljanju oskrbe«. Zavzemajo se za »prehod na tržno oblikovanje cen z ustreznimi varovalkami za potrošnike«. To bi omogočalo, da se maloprodajne cene hitreje prilagajajo nabavnim razmeram, konkurenca med ponudniki in primerljivost cen pa bi tako ostale varovalka za potrošnike, so zapisali.