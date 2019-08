Petrol predstavlja zmagovalni servis za odbojkarske navijače  

Slovenski odbojkarji bodo septembra v Stožicah naskakovali evropski vrh. Foto: Petrol

,

Slovenski odbojkarji so v sklopu promocije prvenstva izbrali svoje najljubše sendviče, ki jih lahko kupite na Petrolu. Foto: Petrol

Posebno pozornost bodo letos odbojkarskim navijačem namenili v Petrolu, ki bo kot glavni nacionalni sponzor EuroVolleyja skrbel za navijače med celotnim prvenstvom, od nakupa vstopnic do dogajanja v navijaškem središču in seveda kulinarične izkušnje, za katero bo v Stožicah med tekmami skrbela ekipa Fresh. V Petrolu pravijo, da se vse začne z dobrim servisom na igrišču in tribunah.Najhitreje boste do vstopnic za odbojkarski spektakel prišli na Petrolovih prodajalnah po vsej Sloveniji in na spletni strani www.petrol-ticket.si , kjer dobite tudi več informacij o cenah in vrstah vstopnic. Na voljo bodo tudi posebne ekskluzivne vstopnice, namenjene uporabnikom mobilne denarnice mBills; pri nakupu vstopnic za tribuno mBills (na voljo bo okoli 100 ekskluzivnih vstopnic za vsako tekmo) bodo kupcu 50 odstotkov vrednosti vstopnice vrnili na račun.Pred prvenstvom je zaživel tudi portal, kjer lahko najdete vse, kar morate vedeti o prihajajočem prvenstvu, odkrijete številne zanimivosti iz zgodovine slovenske odbojke in spoznate Evo Pavli, slovensko pevko, avtorico priljubljene himne prvenstva z naslovom Ale, Ale. Na portalu bodo na voljo tudi številne nagradne igre za vstopnice in druge nagrade, navijači pa lahko sodelujejo tudi pri izbiri zmagovalnega sendviča, ki bo postal zvezda ponudbe prigrizkov med tekmami v Stožicah. Glasujete lahko na spletni stranikjer boste izvedeli tudi, zakaj Mitja Gasparini priporoča sendvič z mocarelo, Tine Urnaut pa s piščančjimi prsmi.Ponudba Fresh s številnimi priložnostnimi novostmi bo na voljo tudi med tekmami v Stožicah, v Petrolovem kotičku v navijaški coni pa bo ob polnih želodcih poskrbljeno tudi za celovito navijaško izkušnjo, od navijaških artiklov, dresov, obraznih poslikav do nagradnih iger.