Petrol še bolj zanimiv za Madžare

Nekateri ukrepi in načrti vlade sprožajo različne dileme, tako je, na primer, z napovedanimi spremembami na davčnem področju, ki kažejo predvsem precejšnjo skrb za najbogatejše. Ta teden pa je presenetila z odločitvijo o liberalizaciji cen goriv. Tudi o tem smo se pogovarjali z Milanom M. Cviklom, finančnim strokovnjakom, nekdanjim ministrom in nekdanjim članom Evropskega računskega sodišča.Kakšne bodo posledice te vladne odločitve? Celo vaš nekdanji ministrski kolega Matej Lahovnik, zdaj vodja vladne strokovne svetovalne skupine, meni, da je to tvegana odločitev, češ da Slovenija ni Avstrija, kjer so tri različne ...