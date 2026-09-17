Petrolova preskrba z nafto za zdaj še nemotena

Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov napovedi Savdske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Preskrba Petrolovih trgov tako za zdaj poteka nemoteno, so pojasnili za STA.

»V Petrolu razmere na globalnih energetskih trgih spremljamo kontinuirano in jih sproti ocenjujemo z vidika vpliva na zanesljivost preskrbe in nabavne pogoje. Aktualno dogajanje v Savdski Arabiji in širše geopolitične razmere na Bližnjem vzhodu pri tem niso izjema,« so navedli v največjem trgovcu z gorivi v Sloveniji.

Kot so zatrdili, neposrednih vplivov tega dogajanja trenutno še ne občutijo, so pa razmere zelo dinamične, »zato je težko zanesljivo napovedati njihov nadaljnji razvoj in morebitne vplive na dobavne poti in oskrbo«.

Savdska Arabija je po napadih na njen naftovod, ki povezuje Abkaik v bližini Perzijskega zaliva s pristaniščem Janbu ob Rdečem morju, evropske odjemalce obvestila, da bo nekatere pošiljke surove nafte odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno.

Medtem ta država dodatne pošiljke surove nafte v azijske rafinerije ponuja prek pretovora z ladje na ladjo na območju omanskega pristanišča Sohar, poročajo tuje tiskovne agencije. To naj bi nekoliko zmanjšalo zaskrbljenost glede dodatnih motenj v preskrbi s črnim zlatom, ki je načeta že zaradi zaprtja Hormuške ožine.