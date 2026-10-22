Prizadetega 70 odstotkov interneta, kje so to izkoristili hekerji?

Ranljivost programskega jezika PHP je prizadela približno 70 odstotkov interneta, je sporočilo podjetje za kibernetsko varnost Wiz. Poskus hekerjev, da bi ranljivosti izkoristili, so med drugim zaznali pri Amazonu. V Sloveniji težav za zdaj ne zaznavajo, je pa urad za informacijsko varnost zavezancem po zakonu o informacijski varnosti priporočil takojšnjo namestitev ustreznih popravkov.

Kot je na omrežju X sporočilo podjetje Wiz, ranljivost ocenjujejo z oceno CVSS 9,2 od 10, to pa vpliva na okoli 70 odstotkov interneta, saj PHP omogoča delovanje približno 70 odstotkov svetovnih spletnih strani – od spletnih trgovin in novičarskih portalov do vladnih storitev.

Spletne strani so bile zaprte po odkritih ranljivostih v programskem jeziku PHP, na katerem temelji velik del interneta. Programerji PHP so zato včeraj izdali popravek, oblasti po vsem svetu pa so zavezancem naročile, naj nemudoma popravijo svoja spletna mesta ali pa ranljive sisteme umaknejo iz omrežja.

Kaj je PHP? PHP je odprtokodni skriptni računalniški programski jezik, ki se uporablja za razvoj dinamičnih spletnih strani in aplikacij. Čeprav večina ljudi še ni slišala zanj, se z njim verjetno srečujejo vsak dan. Ustvarjen je bil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, za izdelavo spletnih strani se po poročanju BBC mednarodno uporablja od leta 2000. PHP Hypertext Preprocessor je osnova platform za oblikovanje spletnih strani, njegove pomanjkljivosti bi lahko hekerjem omogočile vdor na različna spletna mesta, od novičarski portalov in spletnih trgovin do vladnih storitev. Ko uporabnik obišče določeno spletno mesto, je PHP tista koda, ki zbira informacije, ki jih uporabnik potrebuje. Predstavi jih na način, da jih lahko uporabnik bere na spletu, je pojasnil izvršni direktor podjetja Gorilla Cyber Security Paul Spain. Zaradi napake, ki bi lahko napadalcem omogočila prevzem nadzora nad prizadetimi spletnimi strežniki in krajo občutljivih podatkov, je izpostavljeno vse, kar je zgrajeno na PHP.

Motnje lahko nastanejo med nadgradnjo sistema

V slovenskem nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT nimajo podatkov, da bi bile napadene domače ustanove. Sistemi delujejo normalo, lahko pa med samo nadgradnjo nastanejo motnje nekaterih storitev na spletu. To je odvisno od tega, kako bodo upravljavci sistemov izvajali te nadgradnje, je pojasnil vodja SI-CERT Gorazd Božič.

So pa uporabniki opazili, da že od jutra ne deluje spletna strani promet.si, na kateri je mogoče dobitiaktualne informacije o razmerah na cesti.

Odkriti ranljivosti v programskem jeziku PHP kriminalcem omogočata oddaljeno izvajanje zlonamerne kode na strežnikih. Če spletno mesto uporablja prizadeto različico PHP in ta ni bila pravočasno zaščitena, lahko napadalci prek zlonamerne kode dostopajo do osnovnih podatkovnih baz. To lahko povzroči krajo občutljivih podatkov o strankah, gesel ali kontaktnih podatkov.

Poskus hekerjev, da bi to izkoristili, so med drugim zaznali pri Amazonu, vendar njihove spletne strani zdaj že delujejo normalno. Dele svoje spletne strani je začasno umaknila Wikipedija, ki po sredinem nujnem vzdrževanju spet deluje v polnem obsegu, navaja BBC.

Številne ustanove in podjetja so začasno prekinili delovanje spletnih strani. FOZO: Issei Kato/Reuters

Nedosegljive so med drugim spletne strani nizozemskega inštituta za javno zdravje, nekatere svoje storitve je ustavilo dansko IT-podjetje Kombit, javne spletne storitve je začasno zaprla finska vlada, a te zdaj spet normalno delujejo. S težavami in izklopi spletni strani so se soočali tudi v Nemčiji. Do davi so bile številne spletne strani ponovno na voljo, med njimi storitve v zveznih deželah Porenje-Pfalška, Posarje in Turingija, navaja DPA.

Ameriška NSA, ena največjih obveščevalnih agencij na svetu, prizadete organizacije poziva k pripravi posodobitve, ki kritični ranljivosti odpravlja. Dokler tega ne storijo, jim priporoča začasen izklop svojih spletnih strani. »PHP se pogosto uporablja za spletne aplikacije. Te ranljivosti pogosto omogočajo neposreden dostop do datotečnega sistema ali baze podatkov strežnika,« je opozorila. Pozivu NSA so se po poročanju AFP pridružili tudi pristojni organi EU in Japonska.

Za običajne uporabnike, ki brskajo po spletu na pametnih telefonih ali osebnih računalnikih, potrebe po ukrepanju ni. Ranljivosti so namreč odkrili na strežnikih v ozadju.