Stevanović postaja teflonski politik 21. stoletja – na steroidih

V javnosti odmeva posnetek s sestanka kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva, na katerem sta sodelovala tudi predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović ter kranjski župan Matjaž Rakovec in na katerem so govorili o nakupu zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve. Kakor je danes v izjavi za javnost zagotovil Rakovec, na srečanju, na katerem so govorili o več lokacijah, ni ničesar obljubljal. Poudaril je, da vedno ravna skladno z zakonodajo. Stevanović je napovedal svojo izjavo za javnost v Kranju. Zadevo seveda spremljamo, za mnenje o vsem tem pa smo prosili Nino Stankovič, partnerico v svetovalnem komunikacijskem podjetju NC3 – New Century Corporate Communications, specializiranem za področja korporativnega komuniciranja, javne zadeve in odnose z javnostmi, ki je poudarila, da za ...