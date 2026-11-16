Po pomurski avtocesti vinjen vozil v nasprotno smer

Policisti so bili v nedeljo okoli 20.30 obveščeni o vožnji v nasprotni smeri na pomurski avtocesti, med Mursko Soboto in Lendavo. Po hitrem posredovanju so pri Dolgi vasi ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je do takrat povzročil že dve prometni nesreči, ogrožal pa je tudi druge voznike, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Med postopkom so ugotovili, da je bil voznik pod vplivom alkohola. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu bodo proti njemu podali kazensko ovadbo.

Poleg tega so policisti na pomurskih cestah v nedeljo zaradi vožnje brez ustreznega vozniškega dovoljenja dvema kršiteljema zasegli osebna avtomobila. Napovedali so, da bodo danes na celotnem območju policijske uprave izvajali pogostejše meritve hitrosti z radarjem.