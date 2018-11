FOTO:Pijani vozniki letos povzročili že 1100 prometnih nesreč

Povzročitelji smrtnih nesreč - osem voznikov osebnih vozil, dva motorista, po dva tovornjakarja in kolesarja

Voznik tovornjaka je napihal. FOTO: Oste Bakal

Da alkoholizirani vozniki kljub nesrečam in opozorilom še zdaleč niso preteklost, kaže hiter pregled črne kronike za preteklih 24 ur. Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola v omenjenem času namreč pridržali štiri voznike. Tudi hude prometne nesreče s smrtnimi izidi posameznikov očitno ne ustavijo, da ne bi vinjeni sedli za volan.Morda jih bo »streznila« akcija Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki je stekla danes po vsej državi. Možje v modrem bodo v tednu pred Martinovo nedeljo opozarjali voznike na nesprejemljivost vožnje pod vplivom teh snovi. Do 11. novembra bodo nadzor poostrili tako policisti kot mestni redarji.Številke govorijo same zase - pijani udeleženci v prometu so do konca letošnjega septembra povzročili skoraj 1100 prometnih nesreč. Zaradi pijanih povzročiteljev je letos umrlo 14 ljudi, med katerimi je bilo kar 12 hkrati tudi povzročiteljev.Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola so povzročili vozniki motornih vozil v starosti od 25 do 34 let, sledijo pa jim stari od 35 do 44 let, kažejo podatki Agencije za varnost prometa (AVP).Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi poslabšajo naše sposobnosti za varno udeležbo v prometu. Alkohol že s prvim popitim kozarcem vpliva na mišljenje in zaznavanje, tako da smo manj sposobni za vožnjo in ustrezno odzivanje zlasti v kritičnih trenutkih, opozarjajo na AVP. Vozniki naj se vnaprej dogovorijo, kako bodo prišli domov z zabave, če so pili ali uporabili prepovedane psihoaktivne snovi, so pozvali.Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola so povzročili vozniki motornih vozil v starosti od 25 do 34 let, sledijo pa jim stari od 35 do 44 let.Med letošnjimi povzročitelji smrtnih nesreč je bilo osem voznikov osebnih vozil, dva mopedista, dva voznika tovornega vozila in dva kolesarja. Devet nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo zunaj naselja, v kar 11 primerih od 14 pa se je nesreča zgodila v temnem delu dneva.