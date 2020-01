FOTO:Minister Pikalo hvalil EU, vardisti vzklikali Stop fašizmu

Več kakor 2000 ljudi se je danes pri Treh žebljih na Osankarici udeležilo obletnice pokola bork in borcev. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Odziv Pahorja na incident

Številne delegacije so položile vence na spomenik padlim junakom. Med njimi je bil tudi predsednik republike Borut Pahor. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»S srcem in dušo smo za državo«

Zbor Slovenske varde na prizorišču padca Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici, je med množico povzročil negodovanje. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Pikalo o eksperimentu EU

Slavnostni govornik na prizorišču pokola bork in borcev je bil šolski minister dr. Jernej Pikalo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Osankarica – Ko je slavnostni govornikna današnji spominski prireditvi ob 77-obletnici padca Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici ob koncu govora vzkliknil Smrt vsem fašizmom, svoboda narodom, se je iz grl približno 60 članov samooklicane Slovenske varde zaslišalo: »Stop fašizmu, svoboda narodu«.Malce spremenjen antifašističen pozdrav so vardisti, oblečeni v paravojaška oblačila in oboroženi z replikami strelnega orožja, še nekajkrat ponovili. Več kakor 2000 navzočih ljudi na prireditvi je za trenutek onemelo , nekateri pa so nenapovedane goste izžvižgali. Slišalo se je tudi: »Tu nimate kaj iskati, izginite«.Vardisti so ostali mirni in na provokacije niso odgovarjali. Pred tem so policisti zgrabili, vklenili in odpeljali, njihovega idejnega vodjo in predsednika stranke Združena Slovenija, a šele potem, ko je hodil za predsednikom državein to v območju, zagrajenim s trakovi, ki je bilo namenjeno državnemu vrhu, polagalcem vencev na spomenik padlim, povabljenim gostom ter novinarjem.Na dogodek s Šiškom se je odzval predsednik Borut Pahor, ki je za STA dejal, da smo vsi dolžni spoštovati dostojanstvo človeka in spominskih dogodkov. »Imamo pravico izražati svoja mnenja, a tudi spoštovati dostojanstvo drugih ljudi in tudi spominskih dogodkov. Še zlasti, ko gre za pietetne dogodke,« je dejal Pahor., general Slovenske in Štajerske varde, je za Delo povedal, da so se slovesnosti udeležili iz spoštovanja do padlih borcev, ki so bili domoljubi, saj so med vojno branili domovino in svoje ljudi. »Mi zdaj počnemo isto, kar so oni počeli takrat,« je dejal Bolfek in dodal, da niso nobeni iredentisti, da so ponosni Slovenci ter da so v Slovensko vardo, ki menda šteje že čez tisoč ljudi, združene Štajerska, Koroška, Prekmurska, Primorska in Kranjska varda.Za pozdrav Stop fašizmu so se odločili zato, ker se zavzemajo zoper porajajoči fašizem, ki se, po njegovem prepričanju, »izvaja nad domoljubi, čeprav smo s srcem in dušo za državo«. Na naše vprašanje, ali je varda končala z misijo na meji, je Bolfek odgovoril, da obhode še izvajajo, da so na meji vsak konec tedna ter da bodo to počeli toliko časa, dokler ne bo država ukrepala in zagotovila varnost vsem državljanom. In kdo vas financira? Bolfek odgovarja: »Financiramo se sami, oblečeni smo v uniforme, ki stanejo vsega 60 evrov.«Slavnostni govornikje izrekel spoštovanje do padlih bork in borcev, ki so s pesmijo na ustih izkrvaveli v gozdu. Po njegovem so vse generacije Slovenk in Slovencev hvaležne padlim borcem, da zdaj živimo v samostojni in svobodni državi.»Na teh temeljih antifašističnega boja smo lahko zgradili samostojno Slovenijo in povezali države evropskega kontinenta v eksperiment sodelovanja na naddržavni ravni imenovan Evropska unija, kot ga človeštvo še ni videlo. Danes zaradi boja, kot je bil boj Pohorskega bataljona in seveda še mnogi drugi, Evropejci živimo najbolj kakovostna življenja od vseh prebivalcev na planetu Zemlja.Evropska unija je mirovni projekt, je projekt, kako nekdanje sovražnike zavezati k sodelovanju, solidarnosti, medsebojnemu razumevanju, kulturnemu prelivanju in oplemenitenju.Z dvema svetovnima vojnama in eno veliko gospodarsko krizo med obema vojnama, smo na evropskem kontinentu namreč spoznali, da smo drug proti drugemu nič, drug z drugim smo lahko vse. Slovenija mora pri tem ohranjati jedrno vlogo dogajanja v EU, ker je to njena življenjska priložnost in nujnost, je prepričan Pikalo, ki se je zavzel za mlade, ki jim je treba zagotoviti vse pogoje za najboljši razvoj njihovih potencialov.Po njegovem v naši državi nimamo veliko naravnih virov, a imamo enega, ki je neprecenljiv, to pa so naši ljudje, je ob koncu svojega govora še dodal minister.