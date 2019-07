Pikalov zakon padel

Ljubljana – Po vetu državnega sveta poslanci v drugo niso potrdili zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki ga je predlagalo ministrstvo za šolstvo. Za je glasovalo 43 poslancev, potrebna pa je bila absolutna večina 46. Proti jih je bilo 23.Rešitev, da bi se po novem zasebne osnovne šole financirale tako, da bi v celoti krili osnovni program, razširjenega pa nič več, so podprli v SD, LMŠ, SAB, Desusu in Levici.V SAB so, ker v politiki očitno ni mogoče najti konsenza, koliko javnega denarja naj gre zasebnim šolam, napovedali možnost, da bi začeli zbirati podpise za referendum, na katerem bi se državljani izrekali o tem.