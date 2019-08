Piloti pri Adrii Airways za september napovedali stavko

V Adrii Airways pravijo, da pogajanja še niso končana in se bodo nadaljevala prihodnji teden. FOTO: Matej Družnik

Ker poslovodstvo Adrie Airways ne prisluhne pozivom pilotov k sklenitvi nove kolektivne pogodbe, je Sindikat prometnih pilotov Slovenije za september napovedal serijo stavk. Trajale bodo vsakič po tri dni: prva se bo začela v nedeljo, 8. septembra, opolnoči. V Adrii so odgovorili, da se bodo pogajanja nadaljevala prihodnji teden.Veljavna kolektivna pogodba poteče to nedeljo, sindikat pilotov pa je poslovodstvo Adrie Airways k začetku pogajanj o novi pozval že konec lanskega poletja. A z aktivnimi pogovori so začeli šele v začetku letošnjega junija in doslej jim še ni uspelo priti do točke, ko bi lahko že sklenili sprejemljiv osnutek nove kolektivne pogodbe, so danes sporočili iz sindikata.Kot so pojasnili, si želijo predvsem urediti delovne pogoje pilotov, saj so ti ob trenutni obliki dela postali nevzdržni. »Svoj glavni cilj smo večkrat poudarili tudi delodajalcu, obenem pa ga tudi pozvali, naj nemudoma preneha z neprestanimi kršitvami obstoječe kolektivne pogodbe,« so zapisali.Odločitev o stavki so sprejeli že sredi avgusta, vendar so še vedno puščali odprte možnosti za sklenitev dogovora do zadnjega trenutka. V zadnjem mesecu so se z delodajalcem sestali tudi po večkrat tedensko, a do sprejemljivega osnutka nove kolektivne pogodbe niso prišli. Odločitev o stavki je tako zdaj dokončna, in sicer bodo stavkali od 8. do 10. septembra, od 18. do 20. septembra ter od 30. septembra do 2. oktobra.»Kot sindikatu nam v danih razmerah ne preostane več dosti zakonskih možnosti, kot da se odpravimo na stavko in poslovodstvu jasno povemo, da pod trenutnimi delovnimi pogoji ne mislimo več opravljati svojega dela,« so odločni piloti.Kljub napovedani stavki pa v sindikatu še vedno puščajo odprta vrata za dosego dogovora, s čimer bi se izognili stavki. »Želeli bi poudariti, da smo se piloti v Adrii na račun možnega dogovora odpovedali marsikateri zahtevi, ki je popolnoma upravičena, vendar želimo jasno povedati, da je določene minimume za delo treba sprejeti in mimo katerih ne mislimo opravljati svojega dela,« so zapisali.V Adrii Airways pravijo, da pogajanja še niso končana in se bodo nadaljevala prihodnji teden. »Vmesnih faz ne moremo komentirati, saj so pogajanja interne narave,« so v odzivu še zapisali za STA.