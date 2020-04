Ping pong med obrambnim in gospodarskim ministrstvom

Zavod za blagovne rezerve je s podjetjem Korez-Sorting Group pogodbo o nakupu zaščitnih mask, s katerimi na Koroškem, kjer so jih prejeli, niso zadovoljni in jih deloma niti ne bodo razdelili naprej, sklenil 30. marca v vrednosti 380 tisoč evrov. Gre za 500 tisoč kosov mask, in sicer za štirislojne airlaid maske. Za vsako je zavod plačal 76 centov. Iz enakega materiala pa naj bi jim maske dostavilo tudi podjetje Zaščita Lukač, in sicer 600.000 mask za 480.000 evrov. Torej 80 centov za kos.»Že tri tedne sem v samoizolaciji in od takrat nisem podpisnik nobene pogodbe. Tudi z naročili nisem seznanjen,« pravi Anton Zakrajšek, ...