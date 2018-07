Pionirja glampinga gosti poiščejo sami

Bled – Garden Village Bled je prvi glamping resort na svetu, ki je za svojo ponudbo prejel oceno šest zvezdic na sedemzvezdični lestvici. Kot pravi Maja Dimnik iz podjetja World of Glamping, v katerem so razvili sistem ocenjevanja glampingov, je resort šest zvezdic pridobil z unikatnostjo, konceptom, arhitekturo in naravnanostjo v trajnostni turizem.



V Garden Villageu na Bledu, ki so ga leta 2014 uredili na prej degradiranem zemljišču ob potoku Jezernica in kjer gostje lahko prespijo v hiškah na drevesih, v glamuroznih šotorih in v šotoru na drevesu, pravijo, da so ponosni na kakovostno ponudbo, s katero so v zadnjih letih prepričali številne tuje obiskovalce. V resortu s skupaj 78 ležišči so leta 2015 imeli 45-odstotno zasedenost kapacitet, predlani 76-odstotno, lani pa že 87-odstotno, ko so našteli 4000 prihodov turistov iz 49 držav in 11.000 prenočitev. Največ gostov je bilo lani iz ZDA (16 odstotkov), sledili so obiskovalci iz Velike Britanije, Belgije in Italije. V resortu, ki je sicer odprt od aprila do novembra, je na vrhuncu poletne sezone skupaj okoli 30 zaposlenih.

Gostje najboljši promotorji

Kot pravi direktorica Eva Kelih, največ promocijo opravijo kar njihovi gosti, ki o svojih počitniških izkušnjah poročajo po spletnih družbenih medijih. Recept za uspeh je po besedah vodje resorta Bogdana Capudra tudi v tem, da vedno ponudijo tisto, kar obljubijo. V marketing v tujini ne vlagajo, saj jih gosti pogosto poiščejo kar sami. Godi jim tudi, da so med vodilnimi ponudniki vrhunskega bivanja v naravi in jih je med najboljših pet na svetu uvrstil tudi National Geographic Travel.

Visoke ocene so si prislužili tudi v strokovni javnosti, in kot pravi Steph Curtis-Raleigh, urednica in izdajateljica revije International Glamping Business, je Garden Village Bled pionir na tem področju v svetovnem merilu. »Bilo je vizionarsko, da so povezali hiške na drevesih, šotore, naravni vodni biotop in čudovito restavracijo na tako razmeroma majhnem območju ter ustvarili eko turistično destinacijo, ki pritegne počitnikarje vseh vrst, od popotnikov do družin,« je povedala za Delo.

Goste med drugim navdušujejo z zelenjavnimi in sadnimi vrtovi, kuharji jedi pripravijo z zelenjavo, ki jo pridelajo v rastlinjaku in na vrtu sredi resorta. Kot je poudaril Capuder, so za oblikovanje kakovostne ponudbe pomembni dobri sodelavci, ki morajo biti slišani, da so lahko motivirani in da dobro opravljajo svoje delo.

Garden Village Bled je navdih za mnoge druge kraje po svetu in si zelo zasluži šest zvezdic, ki jim jih je podelilo podjetje World of Glamping, še poudari Steph Curtis-Raleigh in doda: »Slovenija je h glampingu pristopila na način luksuznih hotelov ali vrhunskih počitniških parkov. Rezultat je eko turizem najvišjih standardov, ki ustreza prvi zeleni deželi sveta.«