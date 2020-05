FOTO:Pionirski projekt za dva župana

Temeljni kamen za nov zdravstveni dom v Luciji je postavil prejšnji piranski župan Peter Bossman, njegov naslednik Đenio Zadković pa bo projekt privedel do konca. Vselitev v nove prostore je predvidena na začetku avgusta. To je eno največjih naložb v občini v zadnjih letih. Novi kompleks stavb je za tretjino večji od starega, predvsem pa omogoča dodatnih sto parkirnih mest. Novi zdravstveni dom so gradili na območju, kjer je bil prej stari. »Gradnja je potekala v dveh fazah, v prvi je bila zgrajena stavba, kamor smo zdaj preselili jedro ambulant, v naslednji pa vse drugo,« je pojasnil Matjaž Krajnc, direktor ...