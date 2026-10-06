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    Piran za celoletni turizem: 270 dni najema in lokali odprti do 3. ure zjutraj

    Piran še vedno predstavlja najbolj turistično občino v državi, v kateri individualne nastanitve zasedajo izjemno pomemben delež.
    Piran namreč še vedno predstavlja najbolj turistično občino v državi, v kateri individualne nastanitve zasedajo izjemno pomemben delež. FOTO: Matej Družnik
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    Piran namreč še vedno predstavlja najbolj turistično občino v državi, v kateri individualne nastanitve zasedajo izjemno pomemben delež. FOTO: Matej Družnik
    STA
    6. 10. 2026 | 20:05
    3:57
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    Piranski občinski svet je danes določil kratkoročno oddajanje nepremičnin na zakonski maksimum, tako da bodo lahko pravne osebe prostore oddajale do 270 dni, fizične pa še naprej 180 dni na leto. Hkrati je odločal o obratovalnem času gostincev in večini obalnih obratov omogočil podaljšano delovanje do 3. ure zjutraj v poletni sezoni.

    Piranski svetniki so odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem sprejeli soglasno. Občina Piran pri tem sledi praksi sosednjega Kopra in Izole ter s tem aktivno spodbuja celoletni turizem.

    Uradni podatki namreč kažejo ogromen porast obiska, saj je občina od oktobra 2025 do maja 2026 beležila več kot 800.000 nočitev, zato predlagatelji močno poudarjajo pomen daljšega časovnega okvira za lokalno gospodarstvo in uspešno reševanje turizma zunaj glavne sezone.

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    Sprejetje omejitve na zgolj 60 dni bi po mnenju občinskih strokovnjakov pomenilo koncentracijo oddajanja zgolj na julij in avgust in s tem prineslo večmilijonski izpad prihodkov lokalnih ponudnikov ob hkratnem obsežnem padcu pobranih turističnih ter promocijskih taks.

    Iz teh občina med drugim neposredno financira številne krajevne skupnosti, zato bi izpad prihodkov sprožil verižno reakcijo negativnih posledic za državo, gostince in kulturne ustanove.

    Piran namreč še vedno predstavlja najbolj turistično občino v državi, v kateri individualne nastanitve zasedajo izjemno pomemben delež in ustvarijo skoraj petino od vseh dveh milijonov letnih prenočitev ob povprečnem obisku turistov v trajanju dobrih dveh dni in pol.

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    Občinski svet je obravnaval in tudi potrdil merila za določanje podaljšanega delovnega časa prehrambnih obratov, pri čemer je uspešno sprejel še županovo dopolnilo, ki prinaša pomembno spremembo za tretje in četrto od petih območij občine. Prehrambni obrati na teh lokacijah bodo tako lahko v poletnem obdobju med 1. junijem in 30. septembrom po novem obratovali do 3. ure zjutraj.

    Zunaj omenjene poletne sezone oziroma od 1. oktobra do konca maja bodo lahko ti lokali delovali do 1. ure zjutraj, ob petkih, sobotah in praznikih pa prav tako do 3. ure. Odlok območje občine namreč deli na pet delov, pri čemer območje ena predstavlja stanovanjske soseske, območje dva zajema piransko mestno jedro, območje tri določa obalno črto Pirana in Portoroža, območje štiri vključuje trgovske centre ter hotelske komplekse in območje pet preostale dele občine.

    Obratom v stanovanjskih območjih, v mestnem jedru Pirana in na ostalih območjih bo občina podaljšanje odobrila zgolj do 2. ure zjutraj. Izvajalci bodo hkrati pet dni v letu popolnoma brez občinskega soglasja lahko obratovali v omenjenih podaljšanih okvirih, med drugim na silvestrovo in pustno soboto.

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    Piransko podeželje: obraz Istre, ki ga večina obiskovalcev ne pozna

    Med svetniško razpravo o obratovalnem času je Gašpar Gašpar Mišić ostro nasprotoval kaznovanju mlajših generacij na račun peščice nejevoljnih občanov in opozoril na morebitne tragične posledice voženj mladih v sosednji Umag, kamor naj bi pogosto odhajali na zabave in se vračali vinjeni.

    Davorin Petaros je nasprotno kritiziral prekomeren hrup, pijane turiste in smrad iz lokalov ter Mišiću očital zgolj čustveno navezanost na kapital. Svetnik Nešet Dulai pa je opozoril na nepravično obravnavo vseh gostincev zaradi posameznih kršiteljev ob hkratnem poudarjanju ločenosti zakonov o obratovalnem času in hrupu.

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