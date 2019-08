FOTO:Pirančani besnijo, saj se mesto poleti duši

»Razmere so nevzdržne: parkirišč ni ne zjutraj ne čez dan, celo pozno zvečer ne. S kroženjem po mestu izgubljamo ure in živce,« pravi Zora Mužinić, predsednica piranske krajevne skupnosti. Nekaj Pirančanov je minuli konec tedna poskušalo na svoje težave opozoriti s protestom. »Kdor ne živi v Piranu, ne more razumeti tega, kar prestajamo,« trdi Dragan Klarica.Piranski župan Đenio Zadković in prvi mož komunalnega podjetja Okolje Piran Gašpar Gašpar Mišič sta v teh dneh napovedala čimprejšnjo gradnjo nove garažne hiše – po eni od možnosti bi ta bila pod piranskim stadionom. Do takrat pa naj bi bili do parkirnih ...