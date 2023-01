Piranska podžupanja trdi, da ne bo kopičila funkcij

V nadaljevanju preberite:

»Gre za prezgodnje vprašanje,« pravi Manuela Rojec, piranska podžupanja, ki je kandidirala na listi Gibanja Svobode, zdaj pa jo že omenjajo kot možno prihodnjo predsednico Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Povprašali smo jo, ali bi prevzela obe funkciji in kaj o tem meni protikorupcijska komisija (KPK). »Ne potrebujem mnenja KPK, obeh funkcij hkrati ne nameravam opravljati,« zagotavlja.

Na KPK so sicer povedali, da v zvezi z Manuelo Rojec ravno glede združljivosti obeh omenjenih funkcij že vodijo predhodni preizkus, pridobivajo relevantno dokumentacijo in preverjajo okoliščine. V javnosti je že dlje časa znan primer poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvátha, ki je hkrati član sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti v občini Lendava. Zanj je KPK že med njegovim prejšnjim poslanskim mandatom ugotovila, da sta funkciji nezdružljivi, in mu izdala odločbo o prekršku. Horváth se je pritožil na upravno sodišče in to je pritrdilo njemu. KPK je nato zahtevala revizijo pred vrhovnim sodiščem.