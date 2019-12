Piranske garaže so (za nekatere) dober posel

Uporabniki garažne hiše pred Piranom imajo dve pripombe: da je malce daleč od starega mesta in da so parkirna mesta zelo tesno postavljena. Dobra plat garažne zasnove je, da jo je mogoče nadgraditi, ali pa celo spremeniti njeno namembnost. Foto Boris Šuligoj

ZR Invest bi se dogovarjal z občino

Piran - »Še malo, pa bo parkiranje dražje od spanja v Piranu,« je nekoliko ironično navrgel Pirančan potem, ko so novi lastniki garažne hiše Fornače v začetku meseca že tako ne poceni parkiranja z 1,7 evra podražili na 1,9 evra na uro. Banka Intesa Sanpaolo iz Kopra je garažo z 848 parkirnimi mesti prodala družbi PH Amfora iz Ljubljane, ki je hčerinsko podjetje ljubljanske družbe ZR Invest.Dan parkiranja v garaži Fornače stane po novem 19 evrov, prenočišče v apartmaju pa okoli 30 evrov na osebo, je navedel Pirančan in opozoril na problem mesta, ki je tako odvisno od primernega dostopa in logistike. Iz piranske stiske nekateri kujejo dobičke, mesto pa ne uspe izkoristiti vseh svojih poslovnih, kaj šele bivalnih možnosti, saj je za ne ravno premožne prebivalce v mnogočem predrago in zelo naporno. Zaradi pomanjkanja parkirišč znaša ena ura parkiranja v mestu kar 3 evre, čemur Pirančani pravijo, da to ni parkirnina, temveč »davek na neumnost.«Še pred desetimi leti je bila gradnja garažne hiše v Piranu tvegan posel. Kraški zidar je tudi zaradi investicije v to garažo postal insolventen. Občina Piran je pred dobrim desetletjem Kraškemu zidarju zagotovila zemljišče na Fornačah, gradbeno podjetje pa je zanjo namenilo po izjavah tedanjega direktorjapribližno 9,8 milijona evrov (brez DDV). Zaradi gradbinčevega stečaja je garažno hišo kasneje prevzela v upravljanje banka Intesa Sanpaolo, ki nikoli ni želela novinarjem posredovati natančnih podatkov o uspešnosti poslovanja garaže. Pred tremi leti smo v Delu ocenili, da je poleti bolje zasedena, pozimi pa slabo in da po neuradnih virih prinaša kakih 600.000 evrov prihodkov letno. Zasedenost se je v zadnjih treh letih bistveno izboljšala, saj letos poleti večkrat ni bilo mogoče najti praznega mesta.Intesa Sanpaolo je že več let iskala kupca in želela garažo prodati občini za približno 8,5 milijona evrov (brez DDV), vendar je občina zavrnila uveljavitev predkupne pravice. »Tolikšnega zneska občina Piran nima in tudi ne more najeti toliko kredita. Pa tudi strateško bi bila to povsem zgrešena naložba, saj s takšnim nakupom ne bi pridobili več parkirišč v mestu. Podoben znesek bi raje namenili novi garaži, s čimer bi meščanom zagotovili dodatne možnosti in hkrati s konkurenčno garažo vplivali na morebitno znižanje parkirnin na Fornačah,« je včeraj Delu pojasnil svetovalec župana. V občini se o novi garaži še niso povsem odločili, čeprav so nekaj lokacij zanje že obravnavali. Na primer vkopano v klifu pri piranski avtobusni postaji, vkopano pod piranskim stadionom, vkopano pod sedanjim parkiriščem na Fornačah in morda še kje.Predsednik upravnega odbora ZR Investnam je odgovoril, da so garažno hišo prevzeli v last in posest sredi novembra, da so višje cene parkirnine postavili na podlagi ekonomskih izračunov in da bodo ceniki za občane (mesečni abonma za stalne prebivalce je 25 evrov) in invalide ostali nespremenjeni. Za hotele bodo cenike izenačili in posodobili. Županpa bo predlagal novim lastnikom, da bi prispevali delež za subvencioniranje brezplačnih avtobusnih prevozov med garažno hišo in Tartinijem (nekaj več kot 1 kilometer poti), za kar zagotavlja denar za zdaj samo občina. V ZR Invest, ki je poleti ustanovila družbo za upravljanje garaže PH Amfora, pravijo, da se bodo o vseh pomembnih zadevah dogovarjali z občino, saj želijo z lokalno skupnostjo preučiti možnost potencialne širitve. Sedanja garaža je namreč zasnovana tako, da je možna njena dograditev. Cene nakupa garažne hiše pa nam niso izdali, ker je to dogovorjena poslovna skrivnost. Sklepamo, da je kupnina znašala 8,48 milijona evrov, kakršno so ponudili občini, vendar so občinski svetniki zavrnili možnost njenega nakupa.V Piranu je stiska s parkirišči vse večja, lokalna oblast je zato opravila revizijo izdanih dovolilnic za parkiranje v mestu. Za mestno zapornico je 513 parkirišč. Sredi novembra so v občini našteli 1081 izdanih dovolilnic, zato so 173 teh ukinili, ker niso imeli stalnega prebivališča. Potem pa so jim jih 37 spet dodelili, saj so nekateri uredili status stalnega bivališča, ali pa prepisali avto na družinskega člana, ki ima stalno prebivališče. S takšno revizijo seveda niso zadovoljni lastniki počitniških stanovanj, ki jih je iz leta v leto več. Zato se komaj deset let po odprtju velike garaže, ki se je prva leta zdela prevelika, krepijo zahteve po vsaj še eni podobno veliki garažni hiši in predvsem za meščane.ZR Invest Ljubljana je v lasti (predvsem) Kompas Kapitala, Tomaža Završnika, IBL Croming, Igorja Janežiča, Stanovajskega sklada RS, itd in je nastal po spojitvi dveh družb ZRMK. Lani je imel tri zaposlene, 721.345 prihodkov in 121.000 evrov čistega dobička.