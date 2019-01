Piranski župan previden pred oddajo zemljišč Hotovim

"Trenutno stanje je v pogodbenem smislu neurejeno, čeprav podjetnik Vejsil Hot koristi omenjene površine." Občina Piran

Očitki političnih in sorodstvenih povezav

Lokale ob osrednji portoroški plaži imajo v lasti podjetja, povezana z družino Vejsila Hota.

Počakali bodo na razpis

Piranskega županasmo vprašali, kako se je odločil glede oddaje gostinskih vrtov ob osrednji portoroški plaži, saj je pred volitvami opozarjal, da utegne iti pri tem za domnevno sporen posel med prejšnjim občinskim vodstvom in podjetnikom. Občinsko javno podjetje Okolje Piran je tik pred koncem županskega mandataobjavilo razpis za oddajo občinskih zemljišč za nedoločen čas, a ga je potem umaknilo. Zadković odgovarja, da rešitev še iščejo.»Župan se ni neposredno vključil v reševanje omenjenega najema, je pa od Okolja Piran zahteval, da se razmerja pravno uredijo. Trenutno stanje je v pogodbenem smislu neurejeno, čeprav podjetnik Vejsil Hot koristi omenjene površine,« pojasnjujejo na Občini Piran.V Okolju Piran dodajajo, da gre za površine na plaži, ki bi jih najemnik uporabljal kot gostinske terase, saj so v neposredni bližini oziroma so celo del poslovnega prostora v zasebni lasti. Dodajajo, da je odnos z uporabnikom in morebitnim najemnikom treba urediti v dogovoru z občino in v sklopu skupne strategije razvoja portoroške plaže.Đenio Zadković je, še kot županski kandidat, novembra lani, prek družbenih omrežij objavil podatke, ki naj bi mu jih posredoval nekdo iz Okolja Piran, da želi direktor tega javnega podjetja– sicer tudi podpredsednik lokalnega odbora SD – oddati za nedoločen čas dele javnih površin Vejsilu Hotu, ki je hkrati stric nekdanje podžupanje, poslanke iz vrst SD. Medtem ko so plažne površine, na katerih so gostinske terase, občinske, so sami lokali v lasti podjetij, povezanih z družino podjetnika Vejsila Hota.Radojkovič je takrat Zadkovićev zapis označil za predvolilno diskreditacijo in je prekinil prav vse odprte razpise prej omenjenega javnega podjetja. Prek svoje odvetnicese je odzval tudi Vejsil Hot, ki je zahteval umik, kot je dejal, žaljivih navedb na svoj račun in v nasprotnem primeru zagrozil s tožbo. Zadković je svojo objavo umaknil, a je to pospremil z besedami, da še naprej verjame v spornost poslov pri oddaji občinskih zemljišč v piranski občini, čemur bi kot župan rad naredil konec.Obrnili smo se tudi na Vejsila Hota oziroma njegovo odvetnico, ki nam je dejala, da nimajo informacij o novem razpisu za občinske površine ob portoroški plaži in da se upravljavci lokalov še niso odločili, ali se bodo sploh potegovali za najem. Poudarila je tudi, da Vejsil Hot osebno v te posle ni vpleten.