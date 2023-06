Piransko Okolje nad kiosk s čevapčiči

Objekt krni podobo kraja, postavljen je v nasprotju z občinskimi prostorskimi akti in nasploh nima ustreznih dovoljenj, so v javnem komunalnem podjetju Okolje Piran nanizali očitke na račun na novo postavljenega zabojnika na gostinski terasi pri osrednji portoroški plaži, ki jo imajo v solasti. Davor Apollonio, ki je prek podjetja MVD lastnik poslovnega prostora s pripadajočim delom iste terase, pa meni, da se nov kiosk povsem vklaplja v portoroško ponudbo.

»Minulo sredo je med gostinskima lokaloma Kapelca bar in Kleopatra Club v središču Portoroža vzniknil gostinski objekt, za katerega investitor ni pridobil potrebnih soglasij solastnikov skupne površine. Eden izmed oškodovanih solastnikov je tudi Javno podjetje Okolje Piran, ki je zoper investitorja podalo prijavo pristojnim organom,« so sporočili iz omenjenega podjetja, ki ga vodi Neset Dulai. Kot so izpostavili, so nov gostinski objekt samovoljno in na silo postavili neznanci, zato so se pri Okolju v zvezi s tem obrnili na medobčinski inšpektorat, republiško gradbeno inšpekcijo in policijo. Na ta način, so poudarili, želijo s takojšnjim ukrepanjem preprečiti podobne prihodnje prakse prisvajanja skupnih površin in nenadzorovanega širjenja v javni prostor ter izboljšati tako raven gostinske ponudbe kot tudi videza kraja – »saj tovrstni prefabricirani zabojniki ne sodijo v srce najpomembnejšega obmorskega turističnega letovišča v Sloveniji«, so dodali.

Najemodajalec prepričan v svoj prav

»Če skupno teraso uporabljajo drugi solastniki in ne potrebujejo našega soglasja, ne vem, zakaj je enako ne bi mogli tudi mi,« pa pravi Davor Apollonio. V gostinsko-trgovskem kompleksu ob portoroški plaži ima v lasti več lokalov. Ta, ki so ga nazadnje oddali, sestoji le iz toaletnih in skladiščnih prostorov, zato so novi najemniki spredaj postavili zabojnik, kjer načrtujejo prodajo srbske tradicionalne hrane. »Pred tem smo imeli več let na istem mestu leseno hiško, v kateri je prejšnji najemnik nemoteno prodajal kalamare in drugo morsko hrano. Novi najemnik je postavil prav ličen zabojnik, v katerem pa bo pekel vrhunske čevapčiče po ugodni ceni,« napoveduje.

V preteklih letih je na mestu zdajšnjega zabojnika, kjer naj bi prodajali čevapčiče in srbske jedi, stala »hiška«, kjer so cvrli kalamare in drugo morsko hrano. FOTO: Davor Apollonio

Prepričan je, da v Okolju nasprotujejo novi ponudbi, saj gre za konkurenco njihovim najemnikom. »Težava Portoroža ni kiosk na našem pripadajočem delu terase, ampak hrup zaradi mešanja glasne balkanske in druge glasbe iz različnih lokalov ter siceršnja podoba kraja. Če bi se portoroški gostinci z občino dogovorili za drugačno ponudbo, tudi na višji ravni, pa bi seveda sodelovali. Trenutno se povsem vklapljamo v to okolje,« meni. Ob tem še opozori, da posamezni najemniki Okolja kršijo razpisne pogoje glede tega, da jim je dovoljena le ponudba prigrizkov, ne pa tudi druge hrane, da so se nekateri neupravičeno razširili na občinske površine in da njihova oprema ovira prehodnost terase.

Prijava še ni na vrsti za obravnavo

Na inšpektoratu za naravne vire in prostor so potrdili, da je njihov gradbeni inšpektor prejel prijavo, ki se nanaša na postavitev zabojnika za pripravo hrane sredi Portoroža. »Prijava je evidentirana, vendar glede na prioritete dela gradbene inšpekcije še ni prišla na vrsto za obravnavo,« so navedli. Ali se bo to zgodilo do konca poletne sezone, ko bo kiosk najverjetneje prenehal z delovanjem, ostaja odprto.