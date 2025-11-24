Pirati, ki prenašajo nastope Jana Oblaka, bodo odločneje kaznovani

Razvoj spleta je povzročil eksplozijo piratstva in spletnih strani, na katerih so se delili in klonirali tudi slovenski glasbeni in filmski izdelki – predvsem prek omrežij torrent. Z distribucijo pretočnih vsebin, ki na zaslone prinašajo serije, filme ter športne prenose pa je nastal vzporedni nelegalni svet športnih prenosov z vsega sveta. Tako pretočne vsebine slovenskih ponudnikov s slovenskim komentatorjem končajo na ruskih, srbskih ali drugih spletnih straneh zunaj EU, kjer v živo pretakajo prenose tekem italijanskega ali španskega nogometnega prvenstva.