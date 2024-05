Pirati niso uspeli zbrati dovolj podpisov za nastop na evropskih volitvah

Pirati niso uspeli zbrati dovolj podpisov, da bi lahko vložili kandidatno listo za nastop na evropskih volitvah. Po neuspeli vložitvi opozarjajo, da vlada ni uspela zagotoviti ustreznega delovanja upravnih enot. Kljub temu se bodo vključili v referendumsko kampanjo, saj podpirajo vse tri predloge, o katerih bodo volivci glasovali 9. junija.

V Piratski stranki Slovenije so nocoj opozorili, da vlada ni uspela doseči dogovora s stavkajočimi na upravnih enotah, zaradi česar je bilo njihovo delovanje oteženo. Pri tem poudarjajo, da za to krivijo vlado in ne delavcev na upravnih enotah. Sicer so zbrali 903 podpise od tisočih potrebnih.

Zbiranje podpisov ovirale dolge čakalne vrste

Priznali so, da je bilo nekaj podpisov, ki bi morebiti zadoščali za vložitev liste, zavrnjenih zaradi formalnih napak pri izpolnjevanju dokumenta, potrebnega za overitev podpisa. Predsednik Piratov Boštjan Tavčar je pred poslopjem Državne volilne komisije (DVK) dejal, da so zbiranje podpisov ovirale tudi dolge čakalne vrste na upravnih enotah.

Tavčar je poudaril tudi, da čakajo na odločitev ustavnega sodišča, kamor so 29. aprila vložili pobudo za presojo ustavnosti zakona o volitvah v DZ, ki ureja zbiranje podpisov podpore zunajparlamentarnih strank za nastop na volitvah, tudi evropskih.

Zunajparlamentarne stranke morajo pred vsakimi volitvami zbrati določeno število overjenih obrazcev podpore, da lahko na volitvah nastopijo, so pojasnili v stranki. Pogoj, ki ga predvideva zakon o volitvah v državni zbor in se aplicira na vse ostale volitve, je, da so podpisi podpore overjeni pred uradnikom v upravni enoti.

O usodi liste Piratov bo v soboto odločala DVK

Podporniki zunajparlamentarne stranke morajo zato upravno enoto obiskati in podpise oddati v živo. Pirati trdijo, da je vložitev kandidature stranke zato »na nek način odvisna od uspešnosti delovanja upravne enote in razmer na terenu«.

Pirati se sicer vključujejo v referendumsko kampanjo, ker »so dolžni svojim volivcem na nek način pokazati svoja stališča« in podpirajo vse tri referendumske predloge.

Predsednik DVK Igor Zorčič je v oddaji Odmevi na TV Slovenija dejal, da bo o usodi liste Piratov v soboto odločala DVK.

V kolikor bo DVK listo Piratov zavrnila, se bo na evropskih volitvah za devet evropskih poslanskih stolčkov potegovalo 11 strankarskih list in sicer liste vseh parlamentarnih strank (Gibanje Svoboda, SDS, NSi, SD in Levica) ter strank SLS, Vesna, Resni.ca, Dobra država in DeSUS, Zeleni Slovenije ter Nič od tega.

Zeleni vložili listo z upanjem na vsaj enega evropskega poslanca Zeleni Slovenije so danes vložili listo kandidatov in kandidatk za volitve poslancev v Evropski parlament. Nosilec liste in aktualni evropski poslanec Klemen Grošelj, ki je bil sicer evidentirani kandidat Gibanja Svoboda, je ob vložitvi liste dejal, da upajo na vsaj enega poslanca in da je njihova lista »liberalna, socialna in zelena«. Na listi je več kandidatov, povezanih s stranko Svoboda. Poleg Grošlja bo kot zadnji na njej kandidiral direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, ki je bil prav tako evidentiran kandidat za listo Svobode. Na osmem mestu pa je nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, ki so jo iz Svobode izključili lani jeseni. Grošlju na listi sledijo podpredsednica stranke Zelenih Slovenije Nada Pavšer, ekološki kmetovalec Bogomil Knavs, raziskovalka Vesna Lavtižar, župan Občine Markovci Milan Gabrovec, sociologinja Valerija Korošec, umetnik in aktivist Renato Volker.