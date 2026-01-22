  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Pirc Musar: Dolenc ima podporo, Keršmanc novi kandidat za ustavno sodišče

    Predsednica umika kandidaturo Barbare Kresal in potrjuje podporo tudi za Tamaro Kek, Marka Starmana ter Simono Drenik Bavdek.
    Nataša Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik
    Nataša Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    22. 1. 2026 | 14:21
    22. 1. 2026 | 14:23
    Predsednica republike Nataša Pirc Musar po dodatnih pogovorih s poslanskimi skupinami ugotavlja, da ima Primož Dolenc zadostno podporo za izvolitev na mesto guvernerja Banke Slovenije. Bo pa umaknila predlog za imenovanje Barbare Kresal za ustavno sodnico, ker nima zadostne podpore, za ustavnega sodnika pa predsednica predlaga Cirila Keršmanca.

    Iz urada predsednice republike so sporočili, da je predsednica pred začetkom redne januarske seje DZ opravila dodatne pogovore s poslanskimi skupinami, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti o predlogih za guvernerja Banke Slovenije, varuhinjo človekovih pravic ter tri sodnike na ustavnem sodišču, o katerih bodo poslanke in poslanci odločali prihodnji teden.

    Ciril Keršmanc. FOTO: Dejan Javornik
    Ciril Keršmanc. FOTO: Dejan Javornik

    Barbara Kresal nima zadostne podpore

    Po opravljenih pogovorih Pirc Musar ugotavlja, da ima sedanji namestnik guvernerja Dolenc zadostno podporo za izvolitev na mesto guvernerja Banke Slovenije. Prav tako imata zadostno podporo za izvolitev na mesto sodnikov na ustavnem sodišču tudi Tamara Kek in Marko Starman. Medtem se je na pogovorih izkazalo, da prvotni predlog za imenovanje Barbare Kresal v trenutnih razmerah nima zadostne podpore za izvolitev, zato ga bo predsednica republike umaknila.

    Na podlagi dodatnih pogovorov se je odločila, da DZ v izvolitev na mesto sodnika na ustavnem sodišču predlaga še Cirila Keršmanca, in sicer za sodniško mesto, ki bo prosto z dnem prenehanja mandata Rajku Knezu 24. aprila letos. Kot so zapisali v sporočilu, je Keršmanc višji sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer vodi specializirani in kazenski oddelek.

    Primož Dolenc. FOTO: Leon Vidic
    Primož Dolenc. FOTO: Leon Vidic

    Glede predloga za varuhinjo človekovih pravic predsednica republike po dodatnih pogovorih ugotavlja, da Simona Drenik Bavdek od vseh kandidatov doslej uživa najširšo podporo.

    Predsednica republike je o poteku pogovorov v sredo spregovorila tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom. »Strinjala sta se, da Slovenija v tem trenutku nujno potrebuje polno operativne, učinkovito delujoče in strokovno vodene institucije, ki bodo lahko nemoteno opravljale svoje ustavne in zakonske naloge,« so navedli v njenem uradu.

    Simona Drenik Bavdek. FOTO: Jože Suhadolnik
    Simona Drenik Bavdek. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kot so dodali, je predsednica ob tem hvaležna poslanskim skupinam, nepovezanima poslancema ter predstavnikoma narodnih skupnosti, ki so na pogovorih državotvorno sodelovali.

