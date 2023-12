Pirc Musar: Poslavlja se leto težkih preizkušenj

Leto, ki se poslavlja, je bilo leto težkih preizkušenj, v poslanici ob novem letu ugotavlja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Narava ne izbira, ljudje pa lahko, je poudarila in državljane pozvala k dobroti, solidarnosti in človečnosti. »Tako bo vsak od nas pustil pečat, zaradi katerega bo svet boljši in nekdo srečnejši,« je dejala.

Predsednica republike je ob koncu leta spomnila na težke preizkušnje v poplavah, ki so avgusta prizadele Slovenijo.

Kljub temu, da je voda odnašala vse, kar ji je stalo na poti, pa ni odnesla človečnosti, dobrote in solidarnosti. »Iz poplavljenih polj so zrasle s še mogočnejšimi in trdnejšimi vejami, ki so se dotaknile vsakega izmed nas. Smo šele na začetku, a se bo obnova nadaljevala. Na stavbah in tista v naših srcih,« je Pirc Musarjeva izpostavila v novoletni poslanici, ki so jo nocoj predvajali na Televiziji Slovenija.

Obenem je obljubila tudi nadaljnjo pomoč vsem, ki jo bodo potrebovali, in zatrdila, da nihče ne bo ostal pozabljen. Ob pregledu leta tako Pirc Musar čuti ponos in hvaležnost, da je Slovenija zrela in povezana skupnost, ki se zaveda svoje moči, če drug drugemu podamo roko in si prisluhnemo.

Upša na duh Prešernovih verzov v Varnostnem svetu

To velja tudi za mednarodno skupnost, je izpostavila predsednica republike. Spomnila je, da bo prihodnje leto minilo 20 let članstva Slovenije v Evropski uniji in zvezi Nato, z novim letom pa bo zasedla tudi sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov. »Ta pomembna odgovornost, ki so nam jo z izvolitvijo zaupale države, bo tudi zrelostni preizkus naše zunanje politike in človeške vesti,« je opozorila. Upa, da bo država zaupano odgovornost izpolnjevala v duhu verzov Franceta Prešerna in slovenske himne: »da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan«.

V luči tega je vsem državljanom zaželela, da bi bilo leto 2024 leto miru. »Da bi veje človečnosti, dobrote in solidarnosti segle do nedolžnih trpečih v Gazi, tako žrtev izraelskega napada kot tudi talcev in žrtev Hamasa, do Ukrajine in do vseh krajev, kjer potekajo oboroženi spopadi,« je izpostavila.

»Srečno, prelepa, solidarna Slovenija,« je sklenila poslanico.