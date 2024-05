Predsednica odlikovala zaslužne za vstop Slovenije v EU in Nato

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na slovesnosti v predsedniški palači ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU in zvezi Nato za zasluge pri uresničitvi teh dveh ključnih zunanjepolitičnih ciljev države z zlatim redom za zasluge odlikovala zunanje in obrambno ministrstvo ter ožjo pogajalsko skupino za pristop Slovenije k EU.

»Številni, ki tu sedite, ste, kot je nekoč dejal moj predhodnik, del srečne generacije. Bili ste, bili smo tam, ko se je rodila država,« je v govoru dejala Nataša Pirc Musar. Med drugim je poudarila, da je Slovenija simbol države, ki je v svoji zgodovini prestala veliko, a je v časih, ko je bilo to potrebno, zmogla zrelost in modrost pri poenotenju ključnih nacionalnih ciljev.

Ministrstvo za obrambo je pred 30 leti skupaj s Slovensko vojsko s pristopom države k Partnerstvu za mir začelo aktivne priprave na vstop Slovenije v Nato. Vzporedno z izvajanjem individualnega partnerskega programa z Natom je potekalo preoblikovanje vojske za doseganje strukture in obsega, primernega za delovanje v okviru zavezništva.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dnevom Evrope in v okviru praznovanj 20. obletnice vstopa RS v EU in zvezo Nato na posebni slovesnosti podelila tri odlikovanja zlati red za zasluge ter tri odlikovanja RS dr. Bojanu Moharju, dr. Mateji Bulc in glasbeni skupini Laibach. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Neuspeh pridobitve vabila za članstvo v letu 1997 je deloval spodbudno in je samo še okrepil aktivnosti za temeljite priprave na članstvo prek izvajanja akcijskega načrta za članstvo,« je razvidno iz obrazložitve, kjer piše tudi, da sta ministrstvo in vojska že pred vstopom Slovenije v Nato s sodelovanjem v številnih operacijah zavezništva prispevala k miru in stabilnosti v Evropi in svetu, po vstopu pa sta svoja prizadevanja le še okrepila.

Zunanje ministrstvo je bilo odgovorno za vključevanje Slovenije v evropske in regionalne integracije. Pri tem je bilo pomembno delovanje vladne službe za evropske zadeve, ki je po navedbah iz obrazložitve odlično zagotavljala podporo ožji pogajalski skupini v pogajalskih postopkih za članstvo v EU. Zagotovila je uskladitev slovenske zakonodaje s pravnim redom EU, po vstopu pa je v okviru ministrstva zagotovila tudi uspešno delovanje Slovenije kot polnopravne članice.

Ministrstvo je imelo tudi pomembno vlogo pri vključevanju Slovenije v Nato. »Sodelovalo je pri spodbujanju, organiziranju in usmerjanju vseh aktivnosti med Slovenijo in zvezo Nato, še posebej pa pri pravočasnem usklajevanju priprav in izvajanju pristopnega dialoga,« piše v obrazložitvi.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Usklajeno je z vladno službo za evropske zadeve delovala ožja pogajalska skupina. »Bila je osrednja in najpomembnejša nacionalna skupina, prek katere so se oblikovala stališča Slovenije v pogajanjih, ki so se nato predstavljala v ustreznih postopkih v evropskih ustanovah,« piše v obrazložitvi. Skupina je vzpostavila učinkovit sistem sodelovanja med različnimi partnerji v Sloveniji, kar je omogočalo hitro odzivnost, preglednost in vključenost vseh udeleženih v pogajanjih.

Predsednica je ob tem podelila še tri odlikovanja. Za izjemne znanstvene dosežke v slovenskem in mednarodnem prostoru ter velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetovnih znanstvenih krogih je red za zasluge prejel raziskovalec in profesor na področju diskretne matematike ter teorije grafov dr. Bojan Mohar.

Mohar, ki med drugim deluje na kanadski Univerzi Simona Fraserja, je avtor več kot tisoč znanstvenih, strokovnih in poljudnih objav. Njegov opus ni izjemen le po obsežnosti, temveč tudi po kakovosti in odmevnosti, saj večinoma objavlja v najuglednejših znanstvenih revijah.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Medaljo za zasluge za življenjsko delo na področju razvoja in uveljavljanja družinske medicine v Sloveniji in po Evropi ter prenašanje poslanstva na mlajše generacije je prejela zdravnica dr. Mateja Bulc. Njeno delo je Slovenijo postavilo na medicinski zemljevid Evrope, s sodelavci pa je dosegla, da je bila družinska medicina tudi v Sloveniji priznana kot obvezna specializacija za samostojno delo v tej stroki.

Glasbena skupina Laibach pa je prejela medaljo za zasluge za dolgoletno delovanje, ustvarjalnost in spodbuditev drugačnih pristopov zvrsti glasbe v slovenskem glasbenem prostoru. »To zares posebno glasbeno skupino lahko opišemo zelo na kratko in preprosto: gre za fenomen; institucijo, ki je bila vedno pred časom in je vedno odstirala očem nevidno,« je razvidno iz obrazložitve.