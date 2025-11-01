Pirc Musar po sestanku: Predstavniki Romov obljubili, da bodo prekinili nasilje

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je med pogovorom v Novem mestu od predstavnikov Romov dobila zagotovilo, da bodo skušali narediti vse, da se v romskih naseljih prekine s streljanjem in nasiljem, kot tudi, da bi otroci redno obiskovali pouk. Glede ukrepov, ki jih je napovedal premier Robert Golob, meni, da gredo mnogi v pravo smer.

V pogovoru, do katerega je prišlo po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Novomeščan, so poleg Pirc Musarjeve sodelovali župan Gregor Macedoni, predsednik Krajevne skupnosti Bučna vas Milan Tramte in predstavniki Romov.

Macedoni je med drugim predsednici predstavil, kaj vse je občina do zdaj naredila za reševanje romskih vprašanj, prav tako tudi, česar ni zmogla narediti in kje mora po njenem mnenju vstopiti država. Tramte pa ji je predstavil težave, s katerimi se soočajo krajani okoli romskega naselja Žabjak-Brezje. Pri tem je izpostavil streljanje, kurjenje, rope in tatvine, kar je Pirc Musarjeva označila kot zelo neprijetno.2

Pred klubom LokalPatriot je prižgala svečo v poklon Alešu Šutarju. FOTO: Katja Kodba/STA

Še največ si je predsednica republike obetala od pogovora s predstavniki Romov. Tem je povedala, da če sami med seboj ne bodo poskušali zamejiti nasilja in kaznivih dejanj, »ne bo dobro ne za njih ne za nas«, je dejala. Opozorila jih je, da morajo pri tem pomagati tudi sami. »Vseh pet predstavnikov Romov, ki se je pogovarjalo z menoj, mi je zagotovilo, da se bodo v skupnosti pogovorili in da bodo naredili vse, kar lahko,« je dejala.

Med drugim so ji zagotovili, da v romskih naseljih ne bo več streljanja v zrak, »ne kamor koli drugam«. »Jaz upam, da bodo tisti Romi, ki to počno, poslušali svoje vodilne in da bodo obljubo držali,« je dejala.

Od predstavnice Romov je dobila zagotovilo, da bo v dogovoru z drugimi Romkinjami naredila vse, da bodo Romi svoje otroke pošiljali v šolo. »Nasilje in težave bomo namreč izkoreninili le z ustreznim izobraževalnim sistemom. Več kot znaš, manj bo kriminala, to je neločljivo povezano,« je dejala.

Tudi predstavnik Romov Zoran Grm je zagotovil, da bodo poskušali narediti vse, da se streljanje in kriminal v naselju prenehajo. Je pa podobno kot nekateri drugi Romi v preteklih dneh opozoril, da dejanja posameznikov niso dejanja celotne romske skupnosti.

Po besedah Macedonija so se na pogovoru strinjali, da bo treba sprejeti ukrepe, ki bodo prekinili trenutno »spiralo kriminala«. Ukrepi morajo biti sistemski in morajo tudi začeti spreminjati anomalije od spodaj navzgor. Le tako bodo mlade v romskih naseljih iztrgali iz negativne spirale, je dejal. Tega se po njegovih besedah zaveda tudi romska skupnost.

Pogovorila se je tudi z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Tudi Tramte je opozoril, da težava, s katero se v krajevni skupnosti srečujejo že več kot 30 let, ni zgolj težava krajevne skupnosti, ampak celotne države. »Zato je pomembno, da težavo rešujemo skupaj,« je poudaril v skupni izjavi po današnjih pogovorih.

Glede ukrepov, ki jih je napovedal Golob, je Pirc Musarjeva ocenila, da gredo mnogi med njimi v pravo smer. Sama ocenjuje, da je treba zaostriti predvsem politiko na področju socialnih transferjev, medtem ko bi »z zelo tresočo roko« podpisala zahtevo o udeležbi vojske pri zagotavljanju redu in miru, kar je kot možnost napovedal Golob. »To mora biti zadnji in ne prvi ukrep,« je ponovila svoje stališče.

Sama bo sicer na ponedeljkovi izredni seji DZ, ki jo je zahtevala, predvsem poudarila, da je treba naprej pogledati, kaj omogoča že sprejeta zakonodaja in kaj od tega se izvaja. Učinkovitost v okviru obstoječe zakonodaje je namreč tista, ki bi lahko povrnila zaupanje ljudi v pravno državo, hkrati pa morajo organi pregona postati učinkovitejši, je dejala.

Da gredo napovedani ukrepi v pravo smer, je ocenil tudi Macedoni, ob tem pa napovedal, da bodo vztrajali, da bodo tudi uresničeni.

Pirc Musarjeva je še pred pogovorom na občini prižgala svečo pred lokalom, kjer je bil pred enim tednom napaden Novomeščan, ki je za posledicami napada umrl. Ob tem je povedala, da je sveča namenjena vsem žrtvam nasilja.