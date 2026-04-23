    Novice

    Slovenija

    Nataša Pirc Musar poskuša razbrati, kdo ne govori resnice

    Po neuradnih informacijah iz ozadja so pogovori med desnimi strankami o sestavi nove vlade intenzivni kljub trditvam Janeza Janše, da ne sestavlja vlade.
    Janez Janša pri Nataši Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Janez Janša pri Nataši Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    STA
    23. 4. 2026 | 18:35
    23. 4. 2026 | 18:51
    2:23
    A+A-

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob robu obiska v občini Gornja Radgona komentirala politično dogajanje, povezano z iskanjem mandatarja. Povedala je, da še ni prejela signala o morebitnem dogovoru med poslanskimi skupinami, glede morebitne podelitve mandata Janezu Janši pa dodala, da poskuša razbrati, kdo v političnem prostoru ne govori resnice.

    Kot je dejala predsednica republike, pričakuje, da bi se lahko v tem tednu vendarle dogovorili, čeprav razmere po njenem mnenju »ne kažejo ravno najboljše«. »Jaz čakam,« je povedala in dodala, da ta teden posvetovanj s poslanskimi skupinami zagotovo še ne bo. Želi jim pustiti še nekaj časa za dogovor, nato pa bo treba sprejeti odločitve.

    Na vprašanje o morebitni podelitvi mandata za sestavo vlade predsedniku SDS Janezu Janši je odgovorila, da trenutno spremlja razmere in poskuša razbrati, kdo v političnem prostoru ne govori resnice. Ob tem je ocenila, da »nekdo zagotovo zavaja«.

    SDS s partnerji že nadzira hram demokracije

    Janša je sicer v ponedeljek dejal, da SDS v tem trenutku ne sestavlja vlade, so pa pripravljeni na vse scenarije, torej tako na delo v koaliciji ali v opoziciji, kot tudi na predčasne volitve.

    Po nekaterih neuradnih informacijah iz političnega ozadja pa so pogovori med desnimi strankami o sestavi nove vlade intenzivni in bi končni dogovor lahko dosegli že v prihodnjih dneh. V tem primeru bi glasovanje o mandatarju lahko sledilo že hitro po prvomajskih praznikih, kmalu zatem pa tudi imenovanje četrte Janševe vlade.

    Medtem so poslanci SDS v DZ vložili predlog spremembe zakona o vladi, ki ga bodo poslanci predvidoma obravnavali na izredni seji v sredo. Pred tem mora o izredni seji in tudi o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku odločiti še kolegij predsednika DZ, ki se bo sestal v torek.

