Pirc Musarjeva pozvala Rome, da prevzamejo del odgovornosti za nastale razmere

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letnik, zahtevala sklic izredne seje državnega zbora. V govoru pred poslanci je poudarila, da je treba negativna čustva in stiske ob dogodku usmeriti v dolgotrajne spremembe v lokalni skupnosti, regiji in državi.

O vprašanjih, povezanih s situacijo na jugovzhodu države, je poudarila, da so skupaj zavozili in morajo skupaj poiskati rešitve. Državni zbor je pozvala k utemeljenim in pravičnim zakonom, pri čemer si ne smejo dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice. Tudi Rome je pozvala k prevzemu odgovornosti.

Pri tem je treba opustiti sovraštvo in sovražni govor, ker ne prinašata nič dobrega. »V naši državi naj torej ne bo prostora za nasilje, nestrpnost in izključevanje. Kot skupnost moramo še naprej graditi zaupanje drug v drugega. Zaupanja pa brez učinkovitega pregona storilcev kaznivih dejanj ne bo,« je poudarila.

»Na stroki utemeljeni, učinkoviti in pravični zakoni se ne sprejemajo čez noč. S hitrostjo sprejemanja zakonov se povečuje možnost napak ali nenačrtovanih posledic. Ne smemo si dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice. To preprosto nismo mi, to ni Slovenija,« je poudarila.

Pirc Musarjeva je še dejala, da pretirana represija le navidezno povečuje varnost. »A hkrati povzroča veliko nevarnost, da se vsem nam zmanjša naša svoboda. Tanka je meja in poti nazaj praviloma ni,« je poudarila.

Meni, da so za »nastalo situacijo odgovorni tudi Romi«. Pozvala jih je, naj tistim, ki ne spoštujejo zakonov, ki škodujejo družbi in njihovi skupnosti, ki je del te skupne družbe, preprečijo kriminal in nespoštovanje družbenih norm. »Romi morajo biti aktivni in ne le pasivni udeleženci reševanja nakopičenih težav,« je povedala.

Seje se niso udeležili v poslanski skupini SDS, udeležil pa se je je predsednik vlade Robert Golob.