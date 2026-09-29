Pirc Musarjeva: Mednarodno pravo o genocidu je kristalno jasno

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes odzvala na izjavo premiera Janeza Janše, ki je v državnem zboru dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid, saj je mednarodno pravo jasno: genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti.

»Mednarodno pravo je jasno, konvencija o genocidu oziroma konvencija o preprečevanju genocida je tako imenovani ius cogens, preprečevanje genocida,« je danes v izjavi novinarjem dejala predsednica, ki je dogajanje v Gazi maja lani v evropskem parlamentu v Bruslju označila za genocid. »V Gazi gledamo genocid. Gledamo ga in smo tiho,« je dejala v nagovoru evropskim poslancem.

Množični pogreb za člane družin Irahem, Malaka, Qanbour, Balawi in Dahdouh, ubite v izraelskih napadih na Gazo. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

»Zelo težko poslušam izjave, ko nekdo reče, saj ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid. Pri genocidu ne gre tako. Treba ga je prepoznati takoj in preprečiti. In večkrat sem že povedala ta stavek: če je nekaj videti kot raca, hodi kot raca in se oglaša kot raca, potem je pač raca. Definicija genocida je po mednarodnem pravu kristalno jasna,« je poudarila Pirc Musarjeva.

Janša je na seji državnega zbora v odgovoru na poslansko vprašanje predsednika Svobode Roberta Goloba dejal, da noben pristojni organ v skladu z resolucijo ZN o genocidu, sprejeto po drugi svetovni vojni, ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid. Navedbe o genocidu je označil za politični jezik.

Po njegovem mnenju lahko govorimo o civilnih žrtvah, o kršenju ženevske konvencije, o marsičem, »o genocidu pač ne moremo v skladu z mednarodnim pravom«.