Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sprejela odločitev, da umakne predlog kandidata Cirila Keršmanca za ustavnega sodnika, saj sta ji SD in Levica sporočili, da ga ne bosta podprli.

Nastalo situacijo obžaluje in si aktivno prizadeva za rešitev položaja. Pogovori s poslanskimi skupinami se nadaljujejo, so sporočili iz njenega urada.

Predlog za imenovanje Keršmanca je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala šele minuli teden. Sprva je namreč za tri nove ustavne sodnike predlagala Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal.

Nato pa je sporočila, da predlog za imenovanje slednje nima zadostne podpore za izvolitev, zato namesto nje poslancem v izvolitev predlaga vodjo specializiranega in kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču Keršmanca.

Ta se je ta teden še predstavljal poslanskim skupinam, po slišanem pa so imeli pomisleke v koalicijskih SD in Levici. Razlog za to naj bi bila med drugim njegova stališča do pravice do splava, pravice do prostovoljnega končanja življenja in pregona sovražnega govora.

Pisno pojasnilo ni zadostovalo

Keršmanc je nato pisno pojasnil, da podpira pravico žensk do splava in pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ter da vsak sovražni govor in pozivanje k nasilju najostreje obsoja. A očitno to ni bilo dovolj.

Predsednica Pirc Musar, ki je na obisku v Madridu, nastalo situacijo obžaluje in je nad njo negativno presenečena, so sporočili iz njenega urada.

Med drugim so ponovili njene besede, da kandidatke ali kandidata, ki bi nasprotoval pravici do splava, nikoli ne bi predlagala. »Odločala sem se odgovorno, na podlagi informacij o podpori v parlamentu. Zato obžalujem takšen odnos do kandidatov,« poudarja predsednica v sporočilu za javnost.

FOTO: Jože Suhadolnik

Okrcala pa je ravnanje poslancev. »Nenavadno je, da so predstavniki nekaterih poslanskih skupin s kandidatom opravili pogovor šele po tem, ko so njegovo imenovanje podprli oziroma mu niso nasprotovali na seji mandatno-volilne komisije,« so zapisali v uradu.

V uradu so ob tem spomnili, da se je poziv za oddajo kandidatur iztekel že 10. novembra 2025. V pogovorih v uradu, ki so jih opravili nemudoma, pa da Keršmanc ni izražal stališč, kakršna so mu bila kasneje pripisana v nekaterih poslanskih skupinah.

»Ocenjujemo, da so imele poslanske skupine dovolj časa, da bi z njim pravočasno opravile poglobljene pogovore. Za to je že takoj po izteku javnega poziva zaprosil tudi kandidat,« so opozorili v uradu predsednice.

Ponovni premislek tudi v gibanju Svoboda

Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda. Kot je danes za STA dejala vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, so se v njihovi poslanski skupini s Keršmancem prvič pogovarjali, preden so sporočili predsednici republike, da uživa njihovo podporo. »Takrat se nam je zdela njegova predstavitev ustrezna,« je dejala.

Nov premislek pa so opravili potem, ko so pri koalicijskih partnerjih pojavili dvomi v primernost tega kandidata. Tako so se v četrtek tudi v njihovi poslanski skupini sestali s Keršmancem.

FOTO: Leon Vidic

Njegova dodatna pojasnila se jim po besedah Avšič Bogovič zdijo primerna, »ampak kot rečeno, kar nekaj sugestij in drugačnih zaznav smo v tem času dobili. Moramo jih nasloviti in se o tem pogovoriti«, je Avšič Bogovič dejala za STA danes dopoldne. Takrat še ni vedela, kaj bo pozneje sporočila predsednici republike.

Napovedala je namreč, da se danes dobijo še z dvema kandidatoma. »Tudi zato, da lahko naredimo nekaj vzporednic med pristopi in si še enkrat naredimo čistejšo sliko, mogoče smo kaj spregledali,« je dejala.

S kom se bodo danes dobili, ni želela razkriti, spomnila pa je, da so iz Svobode kot primerne ocenili pet prijavljenih kandidatov. Po informacijah STA pa naj bi se Svoboda danes srečala z Barbaro Kresal. Prav tako naj bi se usedli z znanim tožilcem Jožetom Kozino.