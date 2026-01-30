  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

    Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda.
    Predlog za imenovanje Keršmanca je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala šele minuli teden. FOTO: Anže Malovrh/STA
    Galerija
    Predlog za imenovanje Keršmanca je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala šele minuli teden. FOTO: Anže Malovrh/STA
    STA
    30. 1. 2026 | 13:10
    30. 1. 2026 | 13:23
    4:44
    A+A-

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sprejela odločitev, da umakne predlog kandidata Cirila Keršmanca za ustavnega sodnika, saj sta ji SD in Levica sporočili, da ga ne bosta podprli.

    Nastalo situacijo obžaluje in si aktivno prizadeva za rešitev položaja. Pogovori s poslanskimi skupinami se nadaljujejo, so sporočili iz njenega urada.

    Predlog za imenovanje Keršmanca je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala šele minuli teden. Sprva je namreč za tri nove ustavne sodnike predlagala Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal.

    Nato pa je sporočila, da predlog za imenovanje slednje nima zadostne podpore za izvolitev, zato namesto nje poslancem v izvolitev predlaga vodjo specializiranega in kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču Keršmanca.

    Ta se je ta teden še predstavljal poslanskim skupinam, po slišanem pa so imeli pomisleke v koalicijskih SD in Levici. Razlog za to naj bi bila med drugim njegova stališča do pravice do splava, pravice do prostovoljnega končanja življenja in pregona sovražnega govora.

    Pisno pojasnilo ni zadostovalo

    Keršmanc je nato pisno pojasnil, da podpira pravico žensk do splava in pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ter da vsak sovražni govor in pozivanje k nasilju najostreje obsoja. A očitno to ni bilo dovolj.

    Predsednica Pirc Musar, ki je na obisku v Madridu, nastalo situacijo obžaluje in je nad njo negativno presenečena, so sporočili iz njenega urada.

    Med drugim so ponovili njene besede, da kandidatke ali kandidata, ki bi nasprotoval pravici do splava, nikoli ne bi predlagala. »Odločala sem se odgovorno, na podlagi informacij o podpori v parlamentu. Zato obžalujem takšen odnos do kandidatov,« poudarja predsednica v sporočilu za javnost.

    Predsednica Pirc Musar, ki je na obisku v Madridu, nastalo situacijo obžaluje in je nad njo negativno presenečena, so sporočili iz njenega urada. FOTO: Jože Suhadolnik
    Predsednica Pirc Musar, ki je na obisku v Madridu, nastalo situacijo obžaluje in je nad njo negativno presenečena, so sporočili iz njenega urada. FOTO: Jože Suhadolnik

    Okrcala pa je ravnanje poslancev. »Nenavadno je, da so predstavniki nekaterih poslanskih skupin s kandidatom opravili pogovor šele po tem, ko so njegovo imenovanje podprli oziroma mu niso nasprotovali na seji mandatno-volilne komisije,« so zapisali v uradu.

    V uradu so ob tem spomnili, da se je poziv za oddajo kandidatur iztekel že 10. novembra 2025. V pogovorih v uradu, ki so jih opravili nemudoma, pa da Keršmanc ni izražal stališč, kakršna so mu bila kasneje pripisana v nekaterih poslanskih skupinah.

    »Ocenjujemo, da so imele poslanske skupine dovolj časa, da bi z njim pravočasno opravile poglobljene pogovore. Za to je že takoj po izteku javnega poziva zaprosil tudi kandidat,« so opozorili v uradu predsednice.

    Ponovni premislek tudi v gibanju Svoboda

    Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda. Kot je danes za STA dejala vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, so se v njihovi poslanski skupini s Keršmancem prvič pogovarjali, preden so sporočili predsednici republike, da uživa njihovo podporo. »Takrat se nam je zdela njegova predstavitev ustrezna,« je dejala.

    Nov premislek pa so opravili potem, ko so pri koalicijskih partnerjih pojavili dvomi v primernost tega kandidata. Tako so se v četrtek tudi v njihovi poslanski skupini sestali s Keršmancem.

    »Odločala sem se odgovorno, na podlagi informacij o podpori v parlamentu. Zato obžalujem takšen odnos do kandidatov,« poudarja predsednica v sporočilu za javnost. FOTO: Leon Vidic
    »Odločala sem se odgovorno, na podlagi informacij o podpori v parlamentu. Zato obžalujem takšen odnos do kandidatov,« poudarja predsednica v sporočilu za javnost. FOTO: Leon Vidic

    Njegova dodatna pojasnila se jim po besedah Avšič Bogovič zdijo primerna, »ampak kot rečeno, kar nekaj sugestij in drugačnih zaznav smo v tem času dobili. Moramo jih nasloviti in se o tem pogovoriti«, je Avšič Bogovič dejala za STA danes dopoldne. Takrat še ni vedela, kaj bo pozneje sporočila predsednici republike.

    Napovedala je namreč, da se danes dobijo še z dvema kandidatoma. »Tudi zato, da lahko naredimo nekaj vzporednic med pristopi in si še enkrat naredimo čistejšo sliko, mogoče smo kaj spregledali,« je dejala.

    S kom se bodo danes dobili, ni želela razkriti, spomnila pa je, da so iz Svobode kot primerne ocenili pet prijavljenih kandidatov. Po informacijah STA pa naj bi se Svoboda danes srečala z Barbaro Kresal. Prav tako naj bi se usedli z znanim tožilcem Jožetom Kozino.

    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volitve

    Trump in Grenlandija: nepričakovani dar za dansko premierko

    Vprašanje je, ali bodo kmalu razpisali volitve in izkoristili svoje politične uspehe.
    29. 1. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    Nataša Pirc Musardržavni zborRobert Golobvladaustavno sodišče

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Odločitev Donalda Trumpa

    Kevin Warsh je kandidat za prihodnjega predsednika Fed

    Nekdanji guverner in zdaj profesor na univerzi Stanford naj bi ameriško centralno banko vodil po predstavah republikanskega predsednika.
    Barbara Kramžar 30. 1. 2026 | 13:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 1. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žreb parov

    Benfica in Jose Mourinho znova nad Real

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov. Atletico z Janom Oblakom se bo za preboj med 16 najboljših pomeril z Bruggejem.
    30. 1. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

    Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda.
    30. 1. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Četrta sezona serije

    Beli lotos se vrača na staro celino

    Četrta sezona se bo dogajala v Franciji, med lokacijami bodo Pariz, filmski festival v Cannesu in luksuzni hotel Château de La Messardière na Azurni obali.
    30. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žreb parov

    Benfica in Jose Mourinho znova nad Real

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov. Atletico z Janom Oblakom se bo za preboj med 16 najboljših pomeril z Bruggejem.
    30. 1. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

    Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda.
    30. 1. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Četrta sezona serije

    Beli lotos se vrača na staro celino

    Četrta sezona se bo dogajala v Franciji, med lokacijami bodo Pariz, filmski festival v Cannesu in luksuzni hotel Château de La Messardière na Azurni obali.
    30. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo