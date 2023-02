Pirc Musar: Vojna v Ukrajini je poraz človeške družbe

Vojna v Ukrajini je poraz človeške družbe in izraz nesposobnosti reševanja sporov po mirni poti, kar je eno od temeljnih načel mednarodnega prava, je v predsedniški palači na osrednjem dogodku pred obletnico ruske agresije nad Ukrajino izpostavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je poudarila, da Slovenija ostaja zavezana Ukrajini.

»Med hude vsesplošne posledice pandemije se je lani vmešala tudi vojna v Ukrajini. Vojna, ki ni bila izzvana. Vojna, ki je nihče, ki je dober človek, ni želel. Vojna, ki ne posega v mladino le tako, da jo prikuje v njihove sobe, temveč jo prežene z domov in jemlje njihova življenja,« je danes dejala Pirc Musar.

Poudarila je, da si vojne niso želeli tisti, ki so pribežali iz Ukrajine v Slovenijo. »To je vojna, ki so si jo želeli posamezniki pod vodstvom ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega režima, prepričani, da s tem branijo interese svoje države,« je nadaljevala.

Vojno v Ukrajini je označila za poraz človeške družbe in izraz nesposobnosti reševanja sporov po mirni poti, kar je eno izmed temeljnih načel sodobnega mednarodnega prava. V tej vojni pa po njenem mnenju mirno reševanje sporov še ni dobilo priložnosti.

FOTO: Črt Piksi

»Ne le kot mati, ki ji ni vseeno za sedanjost in prihodnost sina, in kot nekdo, ki mu je mar za usode nedolžnih, temveč tudi kot političarka terjam, da se vojna ustavi in da Ukrajina dobi tisto, kar ji omogoča Ustanovna listina Združenih narodov. To je suverenost in s tem možnost, da sama odloča o svoji prihodnosti,« je dodala.

Zbrane je v predsedniški palači nagovoril veleposlanik Ukrajine v Sloveniji Andrij Taran, prek video nagovora pa tudi žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenska.

»Mnogi pravijo, da je bila vojna v Ukrajini presenečenje. Vseeno pa je bila Ukrajina na njo pripravljena,« je dejal Taran in dodal, da je Ukrajina zdržala kljub napovedim, da bo ruski agresor v treh dneh zavzel glavno mesto Kijev in nastavil prorusko vlado.

FOTO: Črt Piksi

»Zdržali smo zaradi moči ukrajinskega naroda, pa tudi zaradi mednarodne pomoči,« je še poudaril in se skupaj z Zelensko zahvalil Sloveniji za vso pomoč Ukrajini. Pri tem je Zelenska izpostavila dobavo reševalnih vozil, šolanje ukrajinskih otrok in projekte za njihovo rehabilitacijo ter organizacijo kotičkov z ukrajinskimi knjigami v številnih knjižnicah. Prav tako je bila Slovenija po njenih besedah med prvimi, ki je priskočila na pomoč v Buči.

»Prejeli smo na tisoče ton humanitarne pomoči, med drugim generatorje in transformatorje. Niste dovolili, da bi Ukrajinci ostali brez elektrike,« je dejal veleposlanik in dodal, da je Ukrajina prav tako prejela veliko vojaške pomoči, čeprav tega od Slovenije ni pričakovala. »Slovenija je majhna država, vendar ima veliko srce,« je še dodal.

Predsednica republike je na dogodek v predsedniški palači povabila begunke in begunce iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našli v Sloveniji, pred dogodkom pa jih je tudi obiskala v nastanitvenem centru v Postojni.

»Ko poslušaš njihove zgodbe, se zavedaš, kako prav je, da ljudem v stiski pomagamo. Preden sem se poslovila, smo vsi zajokali. Rekla sem jim: danes, ob tej grozljivi obletnici, lahko vsi skupaj jočemo. Ampak jutri naj bo za te otroke ponovno dan za smeh in veselje,« je še dodala.