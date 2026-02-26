  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nataša Pirc Musar: Avstrija po incidentu na Peršmanovi domačiji ukrepa prepočasi

    Od objave poročila posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva, ki je ugotovila, da je bila racija nezakonita in nesorazmerna, se ni zgodilo nič.
    Policija je konec lanskega julija izvedla racijo na protifašističnem taboru na avstrijskem Koroškem. FOTO: Društvo/Verein Peršman
    Policija je konec lanskega julija izvedla racijo na protifašističnem taboru na avstrijskem Koroškem. FOTO: Društvo/Verein Peršman
    STA
    26. 2. 2026 | 12:54
    26. 2. 2026 | 14:02
    2:41
    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v četrtek ob obisku na Peršmanovi domačiji pri Železni Kapli, kjer je lani poleti potekala obsežna policijska racija na protifašističnem taboru, izrazila nezadovoljstvo, ker Avstrija po incidentu po njeni oceni ukrepa prepočasi.

    Peršmanova domačija, gradnik ponosa na protifašistično preteklost

    Kot je poudarila v izjavi za medije, se od objave poročila posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva, ki je ugotovila, da je bila racija nezakonita in nesorazmerna, ni zgodilo nič.

    Ob tem je predsednica izrazila željo, da bi Avstrija udejanjila vsaj eno od priporočil komisije, to je izobraževanje policistov o zgodovinskem pomenu Peršmanove domačije. Na tem kraju so nacisti leta 1945 umorili enajst članov dveh slovenskih družin.

    »Lanski dogodek pušča posledice pri koroških Slovencih,« je še dejala. Dodala je, da upa, da bo Avstrija njihovo bolečino zaznala in bo v zvezi z incidentom in manjšino ukrepala hitreje.

    Predsednica, ki se je pri Peršmanu v četrtek med drugim sešla s potomci ubitih družin, je dejala, da bi se tovrstne težave morale reševati tudi zato, ker so jo sogovorniki opozorili na porast sovražnega govora na družbenih omrežjih v zadnjem času. Vsako neukrepanje države lahko sproži val nove sovražnosti, je opozorila.

    Na domačiji si je predsednica tudi ogledala stalno razstavo o usodi slovenske manjšine in partizanskem odporu med drugo svetovno vojno. Nato se je med drugim ločeno sešla s predstavniki Društva Peršman, ki upravlja muzej, in mladimi koroškimi Slovenci, predstavniki študentskih in dijaških organizacij.

    V nadaljevanju delovnega obiska bo predsednica v Železni Kapli s predstavniki krovnih in drugih organizacij slovenske manjšine izmenjala poglede na ključna vprašanja obstoja in razvoja te skupnosti. Ločeno se bo sešla tudi s koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem na pogovoru o položaju in pravicah slovenske manjšine ter sodelovanju med Slovenijo in avstrijsko Koroško.

    Obisk bo sklenila s srečanjem z župani slovenskih in avstrijskih obmejnih občin, ki sodelujejo v okviru Geoparka Karavanke.

    Avstrija Nataša Pirc Musar avstrijska Koroška manjšine Peršmanova domačija

