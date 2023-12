Pirc Musarjeva na silvestrovo poudarila pomen tistih, ki pomagajo drugim

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na silvestrski večer obiskala Upravo RS za zaščito in reševanje ter Urad za obveščanje in alarmiranje, Društvo SOS telefon in Zavetišče za brezdomce v Ljubljani. Pri tem je poudarila pomen tistih, ki vedno, tudi na večer zabav in proslavljanja, žrtvujejo svoj čas in varnost, da pomagajo drugim.

»Danes, ko mnogi proslavljajo, ne smemo pozabiti na tiste, ki so pripravljeni žrtvovati svoj čas in varnost, da bi pomagali drugim,« je Pirc Musar po obisku na upravi za zaščito in reševanje zapisala na omrežju X. Delo dežurnih služb je po njenih besedah bistveno za nemoteno delovanje družbe tudi ob praznikih.

Zato se je Iskrena zahvalila gasilcem, reševalcem, policistom, vojakom in vsem, ki bodo danes skrbeli za varnost in zaščito prebivalcev. Vnovič je vse tudi pozvala, naj silvestrski večer mine brez pirotehnike.

Po obisku Društva SOS telefon je medtem sporočila, da nasilje nima mesta v družbi. »Zavedati se moramo, da vsak akt nasilja pušča globoke rane, zato je nujno, da sodelujemo pri preprečevanju in obvladovanju tega problema,« je navedla in dodala, da prostovoljke društva tudi danes, tako kot vse leto, nudijo pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja.