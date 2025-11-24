Pirc Musarjeva oblikovala ožji izbor kandidatov za ustavno sodišče

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je po temeljitem pregledu vseh prejetih prijav oblikovala ožji izbor kandidatov za tri prosta mesta sodnikov na ustavnem sodišču. Z izborom je danes seznanila tudi predstavnike poslanskih skupin, so sporočili iz Urada predsednice republike Slovenije.

Do izteka roka je Urad predsednice prejel 13 kandidatur, po roku pa še dodatne tri. V uradu so opravili pogovore z vsemi kandidati, s katerimi jih v prejšnjem izbirnem postopku še niso opravili, skladno s prvim odstavkom 13. člena zakona o ustavnem sodišču pa so na razgovor povabili tudi kandidate, ki so prijave poslali po poteku roka.

Pirc Musarjeva je po preučitvi dokumentacije izrazila zadovoljstvo, da gre pri kandidatkah in kandidatih za ugledne strokovnjake z različnih pravnih področij. Vsem prijavljenim so v uradu predlagali tudi, naj zaprosijo za osebno predstavitev v poslanskih skupinah.

V ožjem izboru, ki ga predsednica predlaga poslankam in poslancem za nadaljnjo razpravo, so Tamara Kek, strokovnjakinja za davčno in gospodarsko pravo; prof. dr. Barbara Kresal, priznana strokovnjakinja za delovno pravo in socialno varnost, ki sta jo predlagala prof. dr. Grega Strban s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in prof. dr. Darja Senčur Peček s Pravne fakultete Univerze v Mariboru; prof. dr. Marko Novak, strokovnjak za ustavno pravo ter filozofijo in teorijo prava; mag. Marko Starman, ki ga je kot poznavalca področja varstva narave, okolja in prostora predlagala Univerza na Primorskem, v njenem imenu pa rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar; ter mag. Tatjana Steinman, specialistka za upravno pravo, ki sta jo predlagali nekdanji predsednici ustavnega sodišča dr. Dragica Wedam Lukić in dr. Jadranka Sovdat.

Predsednica je ob tem poudarila, da izbor upošteva kriterije, ki jih je že večkrat javno predstavila, hkrati pa vključuje pravne strokovnjake in strokovnjakinje z znanji, ki bi lahko vsebinsko okrepila delo ustavnega sodišča. Poslanske skupine je zaprosila, naj do posvetovanj, predvidenih za začetek decembra, premislijo o njenem predlogu možnih kandidatov.