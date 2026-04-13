    Pirc Musarjeva po oblikovanju poslanskih skupin kmalu z njimi o mandatarju

    Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala predsednica republike.
    V prvem krogu mandatarja lahko predlaga le predsednica republike. FOTO: Boštjan Podlogar/Urad predsednice RS
    V prvem krogu mandatarja lahko predlaga le predsednica republike. FOTO: Boštjan Podlogar/Urad predsednice RS
    STA
    13. 4. 2026 | 13:33
    13. 4. 2026 | 14:12
    2:49
    Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo po formalni ustanovitvi poslanskih skupin novega sklica DZ prihodnji teden z njihovimi vodji začela posvete o kandidatu za mandatarja. Komu bo podelila mandatarstvo, še ne ve, pričakuje pa konstruktivne pogovore, je dejala danes ob robu obiska Hrvaške.

    Trpka resnica slovenske demokracije

    Po konstituiranju DZ, kar je deseti sklic storil v petek, namreč stečejo postopki za imenovanje mandatarja in oblikovanje nove vlade. V prvem krogu mandatarja lahko predlaga le predsednica republike, čas za to ima 30 dni po konstituiranju DZ.

    Pred tem se glede podpore posvetuje z vodji poslanskih skupin. Posvete o prihodnjem mandatarskem kandidatu načrtuje v prihodnjem tednu, je napovedala danes.

    Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala. »Pričakujem konstruktivne pogovore. Vsi bomo šteli do 46 in to je to,« je dejala.

    Na pogovore z vodji poslanskih skupin mora Pirc Musarjeva sicer počakati do formalnega oblikovanja poslanskih skupin.

    Parlamentarni poslovnik določa, da morajo poslanci ustanoviti poslanske skupine najpozneje v sedmih dneh po konstituiranju DZ. Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko član poslanske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske skupine parlamentarne stranke, katere član je.

    Poslansko skupino lahko ustanovijo najmanj trije poslanci. FOTO: Uroš Hočevar
    Poslansko skupino lahko ustanovijo najmanj trije poslanci. FOTO: Uroš Hočevar

    Poslansko skupino lahko ustanovijo najmanj trije poslanci, zastopa in predstavlja pa jih vodja poslanske skupine oziroma njegov namestnik. Če šteje poslanska skupina več kot 20 članov, ima vodja poslanske skupine lahko dva namestnika. Status poslanske skupine imata tudi poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.

    Vodja o ustanovitvi poslanske skupine obvesti predsednika DZ in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami ter ga obvesti o imenih svojih namestnikov. To bodo večinoma storili danes ali v prihodnjih dneh.

    O ustanovitvi poslanske skupine pa so DZ, denimo, že obvestili v Svobodi, vodil jih bo Borut Sajovic, sicer trenutno še minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

    Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
    13. 4. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Marjan Šarec: Stevanovića ne gre podcenjevati, ni kakšen neumen brezveznik

    Ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice.
    12. 4. 2026 | 12:16
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Najbolj lojalno volilno bazo imata SDS in SD

    Barometer: Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi bil izid tako rekoč enak. Skoraj polovica se mesece vnaprej odloči za svojega favorita.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
    11. 4. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Marjan Šarec: Stevanovića ne gre podcenjevati, ni kakšen neumen brezveznik

    Ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice.
    12. 4. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar poražen

    Van Aert je bil v ciljnem sprintu razred zase. Pogačar ga ni zmogel ugnati na kockah niti na velodromu.
    Miroslav Cvjetičanin 12. 4. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
    11. 4. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Italija

    Sarajevo Safari: Italijan priznal, da se je iz skrajno desnih vzgibov pridružil srbski paravojski

    Navedel je, da je iz ideoloških razlogov – zaradi desničarskega ekstremizma in sovraštva do muslimanov – večkrat streljal v okviru srbske paravojaške enote.
    13. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Pogi pod tušem, boji za polfinale LP, Lakersi v končnici s Houstonom (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 13. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Energični, humorni in politično angažirani

    Po desetletjih bomo spet prisluhnili francoskemu glasbenem cirkusu Les Négresses Vertes.
    Zdenko Matoz 13. 4. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Svet so ljudje

    Stoletnica rojstva kontroverzne ikone

    V pariški Cinémathèque française se z veliko razstavo spominjajo rojstva ikone 20. stoletja Marilyn Monroe.
    13. 4. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Pirc Musarjeva po oblikovanju poslanskih skupin kmalu z njimi o mandatarju

    Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala predsednica republike.
    13. 4. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Energični, humorni in politično angažirani

    Po desetletjih bomo spet prisluhnili francoskemu glasbenem cirkusu Les Négresses Vertes.
    Zdenko Matoz 13. 4. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Svet so ljudje

    Stoletnica rojstva kontroverzne ikone

    V pariški Cinémathèque française se z veliko razstavo spominjajo rojstva ikone 20. stoletja Marilyn Monroe.
    13. 4. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Pirc Musarjeva po oblikovanju poslanskih skupin kmalu z njimi o mandatarju

    Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala predsednica republike.
    13. 4. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Hrvaška brez gneče? Obstaja pot, ki razkrije njeno pravo srce

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več

