Slovenija želi prepoved spletne prodaje pirotehnike in ureditev zakonodaje

Med božično-novoletnimi prazniki smo poročali o več hudih telesnih poškodbah zaradi pirotehnike, prav tako o škodi na objektih in kršitvah zaradi uporabe pirotehničnih sredstev. Ministrstvo za notranje zadeve je na vladni spletni strani zapisalo, da je inšpektorat za notranje zadeve lani opravljal preventivne redne inšpekcijske nadzore na področju prodaje pirotehničnih izdelkov.

Inšpektorat je med nadzorom zaznal pirotehnične izdelke, ki niso izpolnjevali predpisanih zahtev, predvsem glede ustrezne namestitve oznake CE in navodil v slovenskem jeziku. Takšne izdelke so zasegli in umaknili iz prodaje. V sodelovanju z drugimi deležniki na področju spletne prodaje pirotehničnih izdelkov je inšpektorat z inšpekcijskimi ukrepi dosegel začasno onemogočanje dostopa do spletne strani, ki je prodajala pirotehnične izdelke v nasprotju s slovensko zakonodajo, so zapisali.

Policija je tudi letos izvedla preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard, z namenom opozarjanja na nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov. Ta akcija je bila osredotočena predvsem na otroke, ki so najbolj izpostavljeni nevarnosti zaradi preprodaje prepovedanih pirotehničnih izdelkov.

Pirotehnika. FOTO: PU Ljubljana

Šest primerov telesnih poškodb

Med prazniki je policija obravnavala šest primerov telesnih poškodb zaradi uporabe pirotehnike, med njimi tudi nekaj medijsko odmevnih primerov, ko so se mladoletni storilci snemali pri nezakoniti uporabi pirotehnike in posnetke objavljali na spletu. Takšni primeri so bili zaznani v policijskih upravah Koper in Kranj, kjer so povzročili tudi materialno škodo. Policija trenutno izvaja ukrepe za izsleditev storilcev in njihovo kaznovanje.

Prizadevajo si za prepoved spletne prodaje

V Sloveniji so prepovedani pirotehnični izdelki, vključno s petardami, vendar jih državljani pogosto kupujejo v tujini, kjer ni takih omejitev. Zlasti jih kupujejo na spletu, pri čemer tuji ponudniki ne upoštevajo zakonodaje posameznih držav članic EU, kar vključuje tudi starostno omejitev in prepovedane kategorije izdelkov. Slovenija na ravni EU opozarja na to težavo in si prizadeva za enotno ureditev področja ter prepoved spletne prodaje pirotehničnih izdelkov.

Ministrstvo za notranje zadeve je s problematiko spletne prodaje pirotehničnih izdelkov v EU novembra lani pisno seznanilo tudi evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije s prošnjo, da s svojimi aktivnostmi pripomore k enotni ureditvi tega področja ter k prepovedi prodaje pirotehničnih izdelkov po spletu s skupno direktivo oziroma drugim evropskim predpisom, saj je le tako mogoče doseči skupen cilj.

Pričakuje se, da bo letos evropska komisija pripravila predlog sprememb evropske zakonodaje, ki ureja področje pirotehničnih izdelkov.