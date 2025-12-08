Ko gre pri pirotehniki kaj narobe, so posledice grozljive

Policija je od 1. decembra 2024 do 10. januarja 2025 na območju celotne Slovenije zaradi pirotehničnih izdelkov obravnavala enajst telesnih poškodb, od tega tri hude, v vseh treh primerih so bili poškodovani mladoletniki. Prav mladoletniki so tudi tisti, ki jim policija največkrat zaseže prepovedano pirotehniko. Ker so posledice zelo hude, pristojni kot vsako leto tudi tokrat opozarjajo, naj se zabave željni vzdržijo uporabe pirotehnike.

Boštjan Kavc, samostojni policijski inšpektor uniformirane policije Policijske uprave Celje, je spomnil, da so bili lani v tem obdobju zaradi pirotehnike hudo poškodovani mladoletniki: »Enemu so morali amputirati dlan, imel je raztrganine obraza in manjše rane na prsnem košu. Drugemu otroku so morali amputirati oziroma delno amputirati več prstov na roki, imel je več zlomov. Tretjemu otroku je hudo poškodovalo oko, ima oslabljen vid oziroma je delno slep. Pri drugih poškodbah so prevladovale opekline in raztrganine rok, poškodbe oči in obraza.«