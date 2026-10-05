Kako zlesti iz brezna neznanja

Pedagoški inštitut je prejšnji teden organiziral strokovno srečanje o ugotovitvah raziskave Pisa 2025, na katerem so sodelovali strokovnjaki različnih področij. Niso ugotavljali že znanega, ampak so odgovorili, kako naj se premaknemo više. Vsi so se strinjali, da rešitve zahtevajo čas in ne smejo biti rezultat hitrih odločitev, sprejetih na pamet. Pomembni pa so način poučevanja in predvsem odnosi. Boljši, ko so, več je znanja. Minister Borut Rončević je v svojem govoru po objavi rezultatov Pise napovedal, da bodo učne načrte razbremenili »nepreglednega kopičenja vsebin«. Damijan Štefanc z ljubljanske filozofske fakultete je na strokovnem srečanju dejal, da je treba biti pri oceni prenatrpanosti učnih načrtov, čeprav je to splošno razširjena teza, previden: »Vprašati se moramo, kakšen ...