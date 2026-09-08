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    Slovenija

    Spet velik padec bralne, matematične in naravoslovne pismenosti

    Padec znanja petnajstletnikov v Sloveniji je precej večji od povprečja OECD in spet med največjimi, zlasti če podatke primerjamo z letom 2015.
    V desetih letih smo zlasti pri bralni pismenosti strmoglavili. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    V desetih letih smo zlasti pri bralni pismenosti strmoglavili. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    Špela Kuralt
    8. 9. 2026 | 10:59
    8. 9. 2026 | 11:24
    10:22
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    Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je danes objavila rezultate mednarodne raziskave o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti Pisa 2025. V raziskavi je sodelovalo več kot 760.000 petnajstletnikov iz 91 držav oziroma izobraževalnih sistemov. Najbolje so se odrezali učenci iz štirih kitajskih izobraževalnih sistemov (Peking, Šanghaj ter provinci Jiangsu in Zhejiang) in iz Singapurja. V Evropi so se najbolje odrezali Estonci.

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    Nacionalno poročilo: Povprečni dosežki učencev najnižji doslej

    Kot ugotavlja OECD, so se skupni rezultati držav in izobraževalnih sistemov poslabšali, saj so bile »povprečne ravni dosežkov v naravoslovju, branju in matematiki najnižje doslej«. Redke države pa so rezultate izboljšale. Denimo Kostarika, Slovaška, Turčija in Združeno kraljestvo pri naravoslovju. V Sloveniji pa je bilo spet na vseh področjih slabše in je najslabše v zadnjem desetletju.

    Petnajstletniki so v Sloveniji najbolje opravili z naravoslovjem, kjer so bili celo tik nad povprečjem OECD, ki je bilo 482 točk. Slovenski učenci so jih dosegli 484. Pri matematiki so bili z doseženimi 460 točkami tik pod povprečjem OECD, ki je znašalo 463 točk. Najslabše pa je bilo spet pri bralni pismenosti. Povprečje OECD znaša 461 točk, slovenski petnajstletniki so dosegli 445 točk.

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    Slovenski učenci se med obravnavanimi državami v šoli počutijo najslabše

    Za primerjavo, učenci štirih kitajskih izobraževalnih sistemov so pri naravoslovju dosegli 597 točk, estonski učenci 527 točk, učenci Združenega kraljestva 511 točk. Pri matematiki so kitajski učenci dosegli 612 točk, estonski 508 in učenci Združenega kraljestva 488. Pri bralni pismenosti so kitajski učenci dosegli 527 točk, največ so jih dosegli v Singapurju, in sicer 535, estonski učenci 508 in učenci Združenega kraljestva 494.

    Veliki padci

    Padec znanja so v primerjavi z zadnjo raziskavo leta 2022 zaznale skoraj vse vključene države in izobraževalni sistemi v OECD. Vključno z najbolj uspešnimi. A v povprečju ti padci niso tako izraziti. Tako so učenci v primerjavi z letom 2022 pri naravoslovju dosegli tri točke manj, pri matematiki devet točk manj in pri bralni pismenosti 14 točk manj. Slovenski padci so bili večji.

    Padec pri naravoslovju je bil v Sloveniji v primerjavi z letom 2022 za 16 točk, enak padec so doživeli tudi na Danskem. Večji padec so med 91 vključenimi državami imeli Hongkong in Latvija (25 točk), Izrael (13 točk), Srbija (18 točk), Palestina (17 točk) in Gvatemala (22 točk).

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    Kaj ugotavlja OECD: Rekordno število diplom, vedno manj znanja

    Pri matematiki so slovenski 15-letniki leta 2025 dosegli 25 točk manj kot leta 2022. Enak padec so imeli v Izraelu, večjega pa samo še na Malti (27 točk).

    Padec pri bralni pismenosti je bil tokrat manjši kot pri matematiki, a je to slaba tolažba, saj smo z dosežki pri bralni pismenosti pod povprečjem OECD. Padec je bil v primerjavi z letom 2022 tokrat 24 točk. Enak padec je bil na Norveškem, večji pa na Danskem (29 točk), v Latviji (45 točk), na Malti (31 točk), v Izraelu (38 točk), Srbiji (26 točk) in na Gvatemali (37 točk).

    Še slabši pa so trendi padanja dosežkov, če upoštevamo raziskavo iz leta 2015. Med okoli 70 državami, ki so sodelovale pri vseh raziskavah Pisa, ima Slovenija največje padce znanja. Pri naravoslovju smo v primerjavi z letom 2015 padli za 28 točk, večji padec sta imeli le še Norveška in Islandija, ki imata slabše dosežke od Slovenije na Pisi 2025 pri naravoslovju.

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    Hrvaški otroci imajo boljšo bralno pismenost kot naši. Kaj počno bolje?

    Pri matematiki je bil padec dosežkov za 52 točk, večji je bil le še v Maleziji in na Norveškem. Največji padec v primerjavi z letom 2015 pa je bil pri bralni pismenosti, in sicer za kar 61 točk. Večji padec so imeli le še na Nizozemskem in Islandiji.

    Pričakovano

    Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je za Delo dejal, da jih v Svizu rezultati ne presenečajo: »Že leta smo opozarjali, da se bo skupek negativnih elementov združil v padcu kakovosti. Naj začnem pri neustreznem financiranju. Slovenija pač izrazito stagnira pri financiranju izobraževanja po tistem strahotnem padcu v letu 2008 in 2009. Druga stvar je pa seveda pomanjkanje ustrezno izobraženih kadrov. Ne samo pomanjkanje kadrov, ampak ustrezno izobraženih kadrov! To se je zdaj manifestiralo. Slovenija ima od leta 2015, ko je bila na Pisi med tako rekoč najboljšimi, do danes enega najhujših padcev v desetih letih.«

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    Biti enak v slabem znanju je slaba tolažba

    Štrukelj je dodal, da je problem tudi zamujanje z reformami in umanjkanje resne politike na področju vzgoje in izobraževanja: »Ni nobenega dvoma, da, kar se tiče odnosa politike, pomen izobraževanja v zadnjih desetih letih drsi proti margini in postaja vse manj pomemben v javnem prostoru in javnih diskusijah. Zato ker izobraževanje ni tema, ki bi nosila politične točke, ni nobenih škandalov. Po drugi strani pa spremembe vsakokratna oblast ne more na naslednjih volitvah kapitalizirati, ker so ti procesi predolgi. Ob še nadpovprečno stari učiteljski populaciji je perspektiva pravzaprav precej črna. In zato je moj ključni poziv ministrstvu: ukvarjajte se z največjim problemom, ki ga ta trenutek imamo, ki pelje izobraževanje v krizo. To je kadrovska problematika. Vse ostalo je sekundarnega pomena v tem trenutku.«

    Vse to potrjuje NPZ

    Rezultate, ki smo jih danes videli, so dejansko napovedovala vsakoletna nacionalna preverjanja znanja (NPZ). Državna komisija za vodenje NPZ je vsako leto opozarjala, da otroci ne razumejo dovolj, da marsikateri tretješolec v resnici ni pismen. Predsednika državne komisije Janeza Vogrinca tako rezultati Pise niso niti najmanj presenetili: »Že ob objavi Pise 2022 sem opozoril, da če ne bomo delali na bralni pismenosti učencev, bomo tudi pri drugih področjih, ki se merijo, dejansko padli pod povprečje. To se je zdaj zgodilo pri matematiki, pri naravoslovju smo tik nad povprečjem, vendar z zelo jasnim trendom nazadovanja. Bralna pismenost je dejansko osnova za učenje vseh predmetov.«

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    Napoved sprememb: Konec pritožb zaradi ocen na inšpektorat, vse bo v rokah šol

    Vogrinc je dodal, da so prav zato, da bi pokazali, kako je to pomembno, letos javno posebej predstavili dosežke tretješolcev na NPZ: »Tam so dosežki katastrofalni z vidika bralne pismenosti. Mi lahko še vedno razmišljamo o ustreznosti nalog, o zahtevnosti in podobnih zadevah, ampak to je pravzaprav zakrivanje resnice, teh resnih težav, ki jih imamo. Moramo si priznati, da imamo resne težave z bralno pismenostjo učencev in tudi z njihovo motiviranostjo oziroma z njihovimi delovnimi navadami. Kar nam kažejo tudi NPZ, je, da učenci niti niso več sposobni prebrati daljšega navodila, kaj naloga od njih zahteva. Niso sposobni prebrati daljšega besedila in iz daljšega besedila izluščiti tiste podatke, ki jih potrebujejo, da odgovorijo na neko konkretno nalogo. In to se kaže na vseh predmetnih področjih, ne samo pri slovenščini.«

    Janez Vogrinc je za Delo še dejal, da bi najprej morali spremeniti način dela in zahtevnost, zlasti v nižjih razredih osnovne šole: »Vztrajati bi morali, da so učenci ob koncu prvega triletja opismenjeni. Če niso, je treba nujno narediti individualni načrt za posameznega učenca, kako to izboljšati. O tem je treba ozavestiti tudi starše in jih vključiti v te procese. Brez sodelovanja staršev ne bomo dosegli bistvenega napredka. Branje je tudi odnos, torej tudi odnos, ki ga ima družina do branja. Tudi učitelji so bistveni. Ne samo zato, da znajo poučevati, kako opismenjevati, ampak da so dejansko tudi sami zgled.

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    Postati moramo družba branja in branje živeti

    Sogovornik je dodal, da prav ta zgled in odnos do branja manjka v celotni družbi: »Tega se morajo zavedati vsi, ki pravzaprav javno nastopajo. Od politikov do medijev. Gre za odločitev celotne družbe, kaj bomo v zvezi s tem dejansko naredili. Tudi pri vprašanju tehnologije in njenem vključevanju v učni proces. Menim, da kljub sodobni tehnologiji, ki jo imamo na razpolago, morajo učenci še vedno znati pravopis. In znati postaviti vejice, vedeti, da se življenjski piše z dvema j, in ne računati na to, da nam bo računalnik podčrtal besedo, če bo ta narobe zapisana. Uporabljajmo tehnologijo tako, da nam bo v pomoč, ne pa da bo delala namesto nas. To izpostavljam zato, ker tudi neustrezna uporaba sodobne tehnologije še znižuje bralno pismenost naših učencev.«

    Rezultate Pisa bodo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino podrobneje predstavili ob 13. uri, ko jih bo komentiral tudi minister Borut Rončević.

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    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
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    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
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    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
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    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
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    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
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