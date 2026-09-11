Napovedana šolska reforma je polna protislovij

Profesorji ljubljanske pedagoške fakultete z dekanjo Karmen Pižorn so bili, tako kot druga pedagoška stroka, nad napovedano reformo vzgoje in izobraževanja presenečeni. Tudi sami opozarjajo na težave, ki bi jih bilo treba odpraviti, a ne tako, da na pamet razgrajujemo sistem. Treba je namreč ugotoviti, zakaj je bralna pismenost strmoglavila, in si ne zatiskati oči pred vplivi pametnih telefonov in umetne inteligence (UI), ki je mladi med reševanjem testov na Pisi niso mogli uporabiti. Potem ko smo izvedeli za najslabše rezultate, odkar Slovenija sodeluje v mednarodni raziskavi bralne, matematične in naravoslovne pismenosti Pisa, ki jo vsaka tri leta pripravi OECD, se s temi pravzaprav nihče ni ukvarjal. Minister za izobraževanje, znanost in inovacije Borut Rončević je takoj po ...