    Slovenija

    Prevc prisega na meso, svet gori, Evropa beži, a ne ve, kam

    Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
    Realnost so rekordna vročina, morski vročinski valovi, požari, suše, taljenje ledu – poročilo ESOTC 2025 se bere kot obtožnica. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    Galerija
    Realnost so rekordna vročina, morski vročinski valovi, požari, suše, taljenje ledu – poročilo ESOTC 2025 se bere kot obtožnica. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    Jernej Suhadolnik
    30. 4. 2026 | 18:30
    6:30
    A+A-

    Spoštovani bralke in bralci, želim vam prijetne praznike, morda si boste vzeli čas tudi za branje, poslušanje ali ogled vsebin, ki vam bodo obogatili daljši konec tedna. Če želite pismo iz uredništva Delo.si prejemati že prej v svoj e-poštni nabiralnik, se lahko brezplačno prijavite tu.

    Evropa beži iz ene odvisnosti in tvega, da pade v drugo

    Bogata je tudi dinamika gibanja cen pogonskih goriv, ki spominja na igro Kolo sreče. Bencin dražji, dizel cenejši – drobtine za voznike, nafta divja. Toda drama se kuha drugje: OPEC+ poka po šivih, Združeni arabski emirati odhajajo, Iran in ZDA capljajo v pogajanjih. Hormuška ožina ostaja ozko grlo sveta, vozniki so talci geopolitičnih iger. Več na tej povezavi.

    Manjša odvisnost od nafte? Morda, a to prinaša večjo odvisnost od Kitajske, je zapisal v analizi Nejc Gole. Evropa beži iz ene odvisnosti in tvega, da pade v drugo. Po ruski lekciji pospešuje zeleno energijo, a baterije, paneli in surovine so iz Kitajske. Fosilna kriza nas sili v elektrifikacijo, industrijska šibkost v kompromis. Več na tej povezavi.

    Velika Britanija ima največ morskih vetrnih elektrarn na svetu. Na posnetku je vetrno polje pri Blackpoolu. FOTO: Phil Noble/reuters
    Velika Britanija ima največ morskih vetrnih elektrarn na svetu. Na posnetku je vetrno polje pri Blackpoolu. FOTO: Phil Noble/reuters

    Evropa se kuha, politika razpravlja

    Nehajmo verjeti, da je vsak odgovor v »oblaku« brezplačen. Strokovnjak, s katerim je govoril Borut Tavčar, opozarja: umetna inteligenca ne kuri le podatkov, ampak elektriko, zasebnost in suverenost; nastala je nova jedrska sila. Evropa bi morala graditi svoje, manjše, varčnejše sisteme. Telefoni morajo iz šol, podatki iz oblakov, algoritmi iz rok monopolov. Več na tej povezavi.

    Banka NLB ponuja delničarjem 6,92 evra prve letošnje dividende, obenem napoveduje nov naskok na banko Addiko. Če ji prevzem uspe, lahko drugi obrok dividende izpuhti kot dim. Blaž Brodnjak je obljubil delitev 55 % dobička banke, toda računica stoji na določenih pogojih. Igro draži banka Raiffeisen, lastništvo Addika pa je minsko polje. Analiza na tej povezavi.

    FOTO: Delova Infografika
    FOTO: Delova Infografika

    Kuha se tudi Evropa, politika pa razpravlja, ali je štedilnik sploh prižgan. Realnost so rekordna vročina, morski vročinski valovi, požari, suše, taljenje ledu – poročilo ESOTC 2025 se bere kot obtožnica. Celina gori, mi merimo ideološko temperaturo. Evropa se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, ugotavlja Maja Prijatelj Videmšek, in naslavlja slovensko vlado. Več na tej povezavi.

    Prevc šele začel, prisega na meso

    Za Domna Prevca je sanjska sezona šele začetek, ne vrhunec. Pri tem ne skriva, na kakšen pogon deluje. »Najraje pojem dober kos mesa, prisegam na raznoliko hrano. Rad imam raznovrsten krožnik, obenem pazim, da je hrana kakovostna. Tudi na avtomobil dajemo čim boljše gume, vanj pa točimo najboljše gorivo in olje,« je povedal Mihi Šimnovcu. Več na tej povezavi.

    Nogometni klub Brinje Grosuplje si je priigral nastop v finalu slovenskega pokala. FOTO: Brinje Grosuplje
    Nogometni klub Brinje Grosuplje si je priigral nastop v finalu slovenskega pokala. FOTO: Brinje Grosuplje

    Evropa nabira vojake, Slovenija nogometaše – oboje razkriva isto težavo: premalo mladih in preveč kratkoročnih rešitev. Rešitev ni dilema »da ali ne«, temveč več poguma: mladim je treba dati priložnost – ali pa jih bomo izgubili. Nogometna kolumna z naslovom V Nemčiji narekuje ritem država, pri nas pa Grosuplje je zgovorna sama po sebi. Zgodba na tej povezavi.

    Ustvarjalni so tudi pri Sobotni prilogi in Nedelu

    V kontekstu sprejemanja interventnega zakona nove koalicije v državnem zboru se je oglasil ekonomist Velimir Bole. Po njegovem zakon diši po starem receptu: najprej znižaj davke, potem se čudi luknji v proračunu. Razvojna kapica mladih inženirjev ne bo rešila, brez pokritja izpada je to fiskalni hazard, meni Bole v razmišljanju v Sobotni prilogi. Več na tej povezavi.

    Ta teden so pohiteli v Nedelu. Sindikalistka Tea Jarc iz Bruslja vidi Slovenijo kot politično kriminalko: prisluhi, zasuki, Janša v ozadju, Stevanović v ospredju. Novo desnico vidi kot skrajno, Golobovo vlado le kot polovično socialno. »Interventni« zakon zanjo ni razvoj, ampak darilo kapitalu. In 1. maj? Le opomin, kdo plača račune oblasti. Intervju na voljo na tej povezavi.

    VIDEO: Kako kaže oranžnim vinom v Sloveniji?

    Privlačne video vsebine ustvarjamo po vsej Sloveniji. Pija Kapitanovič in Mirt Bezlaj sta preverila položaj oranžnih vin v Sloveniji neposredno na tradicionalnem festivalu v Izoli. Kaj sta ugotovila in kaj so jima povedali glavni akterji? Skoraj 90 vinarjev iz enajstih držav je slavilo kožice, čreslovine, malo žvepla in veliko značaja. Reportažo z Obale si oglejte na tej povezavi.

    Mojca Tiršek iz vinarstva Fedora. FOTO: Pija Kapitanovič
    Mojca Tiršek iz vinarstva Fedora. FOTO: Pija Kapitanovič

    Vprašanja tedna

    1) Poznate šest lekcij iz največjih finančnih kriz v zgodovini? Raziskava na ravni odlične diplomske naloge na voljo na tej povezavi.
    2) Zakaj vmesne volitve v ZDA nakazujejo hude težave za Donalda Trumpa? Odgovor poiščite na tej povezavi.
    3) Kaj se dogaja z Luko Dončićem na parketu in kako mu kaže v zasebnem življenju? Tudi to podrobno spremljamo, preverite na tej povezavi.

