Pitja malo manj, a še vedno nad povprečjem

Več kot četrtina 15-letnikov je bila že vsaj dvakrat opita, strokovnjaki pa opozarjajo na pomembno vlogo stališč staršev do alkohola.

Uživanje alkohola in cigaret se dramatično poveča med 13. in 15. letom starosti, in to pri obeh spolih. Foto Blaž Samec