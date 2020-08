Pivčeva pred poslanci Desusa s pojasnili o plačevanju računov

Preberite še: Afere Pivčeve potisnile Desus pod parlamentarni prag

Zadnjo besedo bo rekel verjetno svet stranke, ki bo po navedbah predsednika Tomaža Gantarja predvidoma med 20. in 27. avgustom. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zadnja beseda verjetno svetu Desusa

Ministrica za kmetijstvo in predsednica Desusa, ki se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnih plačil gostovanj v službenem času, bo svoje junijsko gostovanje v podjetju Vinakras in v Izoli danes pojasnjevala poslanski skupini svoje stranke. Od tam prihajajo ostri toni na račun Pivčeve, od nje zahtevajo konkretna pojasnila.Pivčeva se je zadnje tedne na tnalu znašla zaradi svojih junijskih gostovanj in plačila prenočitev najprej v podjetju Vinakras , zatem pa še v Izoli . Na gostovanjih je prepletala službene obveznosti z zasebnim življenjem. O obeh gostovanjih vodi predhodni preizkus Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).Ministrica očitke zanika. Zagotovila je, da nikoli ni in ne bo izkoriščala položaja ministrice za koristi sebe ali svojih bližnjih. Poudarila je, da nikoli od nikogar ne bo sprejela ničesar, »zaradi česar bi samo slabo spala, kaj šele izkoriščala svoj položaj«.V poslanski skupini pa od nje enotno zahtevajo konkretna pojasnila o ravnanjih, povezanih z junijskima obiskoma. »Če navedbe medijev držijo, potem bo to zelo težak nahrbtnik predsednice pri njenem nadaljnjem vodenju stranke,« je že ocenil vodja poslanske skupineIz poslanske skupine sicer ni slišati naklonjenosti Pivčevi, a njihove enotne podpore ni imela niti na januarskem kongresu, na katerem je s stolčka odnesla dolgoletnega predsednika. Ali ji bo danes uspelo prepričati poslance, je težko reči. Napovedala pa je, da jim bo pokazala tudi račun, ki ga je plačala za prenočitev na Krasu.Zadnjo besedo bo rekel verjetno svet stranke, ki bo po navedbah predsednikapredvidoma med 20. in 27. avgustom. Pivčevi se sicer lahko zamaje stolček predsednice Desusa, a iz poslanske skupine za zdaj ni znakov, da bi razplet lahko vplival na delo in obstoj vlade.