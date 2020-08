Tomaž Gantar: Odstop Aleksandre Pivec bi bil časten izhod

Sejo sveta bo Gantar sklical do 25. avgusta

Tomaž Gantar meni, da je poziv k odstopu Pivčeve prava odločitev poslancev stranke Desus. FOTO: Jure Eržen/Delo

Predsednik sveta Desusa in minister za zdravjemeni, da je poziv poslanske skupine Desusa k odstopu predsednice strankeprava odločitev. Prav bi bilo, da Pivčeva osebnih interesov ne bi postavljala pred strankine in bi čim prej odstopila z mesta predsednice, je za STA navedel Gantar.»Žal o razmerah znotraj stranke, njenem vodenju in spornem ravnanju predsednice že predolgo javno razpravljamo in škodujemo ugledu stranke,« ugotavlja Gantar. Po njegovem mnenju bi bil odstop Pivčeve časten izhod »ob znanih obremenjujočih ugotovitvah, ki ji jih ni uspelo ovreči«.Sejo sveta stranke, ki bo tudi po pozivu poslanske skupine glasoval o zaupnici predsednici, bo po Gantarjevih navedbah sklical v roku, kot je predlagala poslanska skupina Desusa. To je do 25. avgusta, morda pa že prihodnji teden.Poslanska skupina Desusa je Pivčevo, ki stranko vodi od januarskega kongresa, po očitkih v medijih zaradi nejasnosti pri plačilih ob gostovanjih po Sloveniji pozvala k takojšnjemu in nepreklicnemu odstopu. Če tega ne bo storila, predlagajo svetu stranke, da ji izreče nezaupnico. Poslanci so enotni in Pivčevi očitajo, da je Desus pod njenim vodstvom postal stranka afer.Pivčeva je na novinarski konferenci, ki je bila v ponedeljek neposredno po njenem srečanju s poslansko skupino, dejala, da je za odločitev o tem, ali bo pozivu poslancev k odstopu sledila ali ne, še prezgodaj. Meni, da je treba prej razmisliti o tem, kaj je najbolje za stranko. Na novinarski konferenci so napovedali, da bo vodstvo stranke še ta teden zahtevalo pogovor s poslansko skupino o prihodnosti stranke.A za zdaj ni jasno, ali se bo kdo od poslancev sploh odzval povabilu na srečanje z vodstvom, ki naj bi bilo v petek. Vodja poslanske skupineje povedal, da ne, ker odhaja na dopust, za druge poslance pa še ne more z gotovostjo povedati. Tudi poslanecse sestanka ne bo udeležil, je potrdil za STA.Pivčeva se sicer očitkov v stranki otepa že nekaj časa, enotne podpore poslanske skupine pa ni imela niti na januarskem kongresu, na katerem je premagala dolgoletnega predsednikaJe pa Pivčevo na kongresu odločno podprl Gantar, čigar podporo je, sodeč po izjavah, izgubila.