Pivčeva nad medije, obtožuje jih prikazovanja navideznega razkola v Desusu

»Nagibam se k odhodu, če zadeve v koaliciji ne bodo potekale na drugačen način,« meni Tomaž Gantar. FOTO: Blaž Samec/Delo

Gantar sklical izredno sejo sveta stranke

Kot poroča Tomaž Gantar prepričan, da morajo v stranki določiti meje, do kod še lahko sodeluje v koaliciji, ali pa se odločiti za odhod.



Včeraj se je sestal s predsedniki pokrajinskih odborov Desusa in za četrtek že sklical izredno sejo sveta stranke, ki jo je šest (od desetih) predsednikov pokrajinskih odborov zahtevalo konec aprila. Pričakuje, da bodo na njej znova obravnavali prioritete stranke.



V igri tudi zamenjava generalne sekretarke

Predsednica Desusameni, da je medijsko »prikazovanje navideznega razhajanja in razkola znotraj Desusa« poskus destabilizacije stranke in padca celotne vlade.»Bili smo uspešni v boju proti epidemiji. Z dobrim delom za našo domovino bomo v Desusu nadaljevali,« je napovedala na twitterju.Na twitterju se je oglasil tudi prvak koalicijske NSiO domnevnem nezadovoljstvu v Desusu je sicer slišati že nekaj tednov. Zadnje dni, skoraj štiri mesece po kongresu, na katerem je Pivčeva prevzela vodenje stranke, pa mediji v večji meri poročajo o nezadovoljstvu strankine mreže oziroma vodstva lokalnih organizacij. Kritični so menda do komunikacije vodstva s strankino mrežo in do drže Desusa v vladi pod vodstvomRazhajanja je čutiti tudi v vodstvu Desusa. To je v petek razpravljalo o pričakovanjih strankine mreže, v tej luči pa so se pogovarjali tudi o zamenjavi generalne sekretarke, je v ponedeljek potrdil vodja poslancev DesusaStankovičeva je še vedno generalna sekretarka, po Jurševih besedah pa razmišljajo o tem, da bi začela opravljati del nalog s področja odnosov z javnostjo, nekatere organizacijske zadeve, ki zadevajo organizacijo na terenu, pa bi dodelili nekomu drugemu, ki bi bil po njegovih navedbah malo bolj operativen. Po poročanju nekaterih medijev je predsednik sveta strankenapovedal sklic seje sveta.Stankovičeva je bila sicer v preteklosti predstavnica za odnose z javnostjo v Desusu ter nazadnje na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga vodi Pivčeva. Ob napovedi Pivčeve, da bo na januarskem kongresu izzvala dolgoletnega predsednika stranke, pa je bila Stankovičeva v njeni ožji ekipi.