Pivčeva prejela grožnjo v primeru pogovorov o sodelovanju z SDS

Predsednica Desusje prejela grozilno pismo, ki se nanaša na pogovore o sodelovanju v koaliciji s SDS, je poročanje POP TV za STA potrdili v Desus. Kot poroča televizija, naj bi Pivčevi grozili s smrtjo, policija naj bi ji že zagotovila varovanje. Tega na policiji za STA niso potrdili zaradi zagotavljanja varnosti varovanih oseb. Pivčeva je v pogovoru za POP TV potrdila, da je v sredo v državni zbor na njeno ime prispelo pismo z neprimerno vsebino, ki ga je takoj predala policiji.Zaradi varnostnih postopkov vsebine pisma in prvih ukrepov policije ministrica ni želela komentirati. Po podatkih televizije naj bi bila vsebina neprimernega pisma precej neposredna, in sicer grožnje s smrtjo, če Desus popelje v koalicijoNa Generalni policijski upravi so za STA v zvezi z vprašanjem varovanja ministrice za kmetijstvo in predsednice Desus navedli, da center za varovanje in zaščito oziroma varovane osebe, ki jih center varuje, občasno prejmejo pisanja z neprimerno ali grozilno vsebino. To se je zgodilo tudi v zadnjem obdobju. Varnostne ukrepe glede na vsebino groženj in ob upoštevanju drugih okoliščin prilagajajo.Zaradi zagotavljanja varnosti varovanih oseb konkretnih varnostnih ukrepov, kot tudi podatkov, za katere varovane osebe jih izvajajo, na policiji ne morejo razkriti. So pa pojasnili, da v primerih, ko je dejanje opredeljeno kot kaznivo dejanje, le-te v skladu z zakonodajo obravnava kriminalistična policija, ki ob usmerjanju tožilstva tudi vodi celoten predkazenski postopek. Ko obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, policija v skladu z zakonom o kazenskem postopku stori vse potrebno, da se izsledi storilca kaznivega dejanja.Pivčeva se namerava v petek udeležiti pogovorov s predsednikom SDS Janezom Janšo za morebitno oblikovanje nove vladne koalicije. Vabilu na pogovore so se odzvali tudi v SMC in NSi. Do poskusov oblikovanja nove vlade je prišlo po odstopu Marjana Šarca s premierskega položaja in s tem padca vlade.