Pivčeva se je po seji vlade izognila sedmi sili

Po seji brez izjav



Neenotnost glede pooblastil

Ministrica za kmetijstvoje koalicijske partnerje po današnji seji vlade seznanila z novimi razmerami v vodstvu Desus.Na včerajšnji seji organov stranke je namreč odstopila kot predsednica Desus , do kongresa pa bo stranko zastopal minister za zdravje. Ali bo Pivčeva ostala podpredsednica vlade, pa danes še ni znano.Kljub njenemu odstopu z vrha DeSUS se je Pivčeva danes udeležila koalicijskega srečanja po seji vlade. Že včeraj je napovedala, da bo predsednika vlade Janeza Janšo in druge koalicijske partnerje seznanila z novimi razmerami v stranki. Srečanje je zapustila brez izjav oziroma se je novinarjem izognila.Tomaž Gantar, ki ga je svet stranke v sredo izvolil za zastopnika Desus do novembrskega kongresa, je po seji vlade povedal, da se z Janšo še nista pogovarjala o novih razmerah v vodstvu Desus. Udeležba Pivčeve na današnjem koalicijskem srečanju pa po besedah Gantarja ni vprašanje zanj. Tudi glede njenega ministrskega položaja se bo odločil Janša, je ponovil Gantar.S Pivčevo si v sredinih izjavah nista bila povsem enotna glede pooblastil, ki jih ima začasni zastopnik stranke, zlasti za sodelovanje v koalicijskih usklajevanjih in glede mesta podpredsednika vlade. V skladu z zakonom o vladi sicer funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlade imenuje vlada. Doslej so bili vsi trije podpredsedniki Janševe vlade predsedniki koalicijskih strank.Pivčeva je z mesta predsednice Desus odstopila na sredini seji izvršnega odbora pred sejo sveta stranke, ki bi bržkone odločal o njeni razrešitvi. Do napetih razmer so pripeljali očitki na njen račun glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji.Izredni kongres Desus bo v prvi polovici novembra. Pivčeva je napovedala vnovično kandidaturo, bo pa še preverila zaupanje na terenu. Gantar še ne ve, ali bo na kongresu kandidiral za predsednika.